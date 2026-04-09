Tháo dỡ biển quán cà phê 25 nghìn một ly ở Gò Vấp của nữ NSƯT nổi đình đám miền Nam một thời

Nghệ sĩ ưu tú Cát Tường mới đây khiến khán giả bất ngờ khi thông báo đóng cửa quán cà phê mang tên "Cát Tường 1977" tại quận Gò Vấp (nay là Phường Thông Tây Hội), TP.HCM sau khoảng 9 tháng đi vào hoạt động.

Không lâu sau chia sẻ này, nữ nghệ sĩ tiếp tục đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tháo dỡ bảng hiệu của quán, chính thức khép lại hành trình kinh doanh ngắn ngủi nhưng nhiều cảm xúc. Trong clip, cô bày tỏ sự tiếc nuối: "Đây là hình ảnh cuối cùng kỷ niệm chúng ta hạ cái biển Cát Tường 1977 xuống. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay".

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, việc dọn dẹp quán được một người bác của cô ở dưới quê lên phụ giúp. "Bác Tính ở dưới quê lên tự dọn dẹp cho con gái. Bác Tính không có thuê người cho nên mấy chú, mấy bác lối xóm thấy vậy thương bác Tính mỗi người phụ một tay một chân là xong", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Cát Tường chụp ảnh làm kỷ niệm.

Trước đó vào khoảng đầu tháng 3, Cát Tường từng so sánh mình với một người bạn của cô ở Mỹ. Trong khi bạn cô ở biệt thự rộng mênh mông cô thì vẫn bươn chải mưu sinh.

"Sao bạn tôi bằng tuổi tôi mà sướng quá, còn tôi khổ quá. Tới giờ này vẫn còn đi bán từng ly cà phê kiếm 25 nghìn đồng một ly", Cát Tường từng chia sẻ trong một vlog. Tuy nhiên dù than thở là thế nhưng sự thật, Cát Tường là một trong số nghệ sĩ năng động có cuộc sống khá giả về vật chất, sở hữu nhiều bất động sản và có nguồn thu nhập ổn định từ nghệ thuật và mạng xã hội.

Lý do Cát Tường đóng quán cà phê là vì cô không còn thời gian chăm chút, quản lý. Bên cạnh đó chi phí để duy trì quán cũng khá cao dù không mất tiền thuê địa điểm. Được biết nữ nghệ sĩ tận dụng nơi ở để kinh doanh.

Cát Tường sinh năm 1977 tại Huế, sau đó cùng gia đình vào Vĩnh Long sinh sống. Năm 1995, cô lên TP.HCM thi vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh và gây chú ý khi đỗ thủ khoa đầu vào. Sau khi tốt nghiệp, nữ nghệ sĩ về công tác tại Nhà hát kịch TP.HCM.

Cát Tường được khán giả biết đến qua loạt phim như: Đồng tiền xương máu , Gió qua miền tối sáng , Cô gái xấu xí , Nhà có 5 nàng tiên... Cô còn từng đoạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1996. Sau này, Cát Tường còn thành công ở vai trò MC. Cô được nhiều người gọi là "bà mối quốc dân" giúp hàng trăm cặp đôi tìm thấy nhau thông qua chương trình Bạn muốn hẹn hò.

