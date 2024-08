Thanh tra tài chính, ngân sách tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An: Chênh lệch giá trị nghiệm thu và thực tế thi công trên 1,5 tỷ đồng

Trước đó, trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phan Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn và ông Lê Viết Phú, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghĩa Đàn. Cũng trong năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án "đưa hối lộ và nhận hối lộ", đối với các bị can Trần Anh Tuấn, Giám đốc và Lê Quang Sáng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn. Tiếp đó, mở rộng điều tra, đã khởi tố 2 bị can là Vi Văn Tuyên, Trưởng phòng và Nguyễn Hữu Hùng, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND huyện Nghĩa Đàn. Liên quan xem xét trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Võ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn.