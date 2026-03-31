Thanh tra Nghệ An thu hồi 98,6% tiền sai phạm

Cán bộ Thanh tra tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ công tác thanh tra và thu hồi 98,6% tiền sai phạm. Ảnh: Văn Thanh

Nghệ An chủ động triển khai, nâng cao chất lượng thanh tra

Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã chủ động ban hành và triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2026, đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, trong đó đáng chú ý là bổ sung nội dung thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và chấp hành pháp luật trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cùng với đó, đơn vị đã phân công cụ thể nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, bảo đảm tiến độ và chất lượng các cuộc thanh tra. Công tác phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh Nghệ An được tăng cường, qua đó rà soát, chuẩn bị tốt cho kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại địa phương, đồng thời xử lý hiệu quả tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch kiểm tra giữa các sở, ngành.

Trong quý I/2026, toàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện 21 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 16 cuộc theo kế hoạch và 5 cuộc đột xuất; bao gồm 11 cuộc chuyển tiếp từ kỳ trước và 10 cuộc triển khai trong kỳ. Đến nay, đã có 10 cuộc thanh tra ban hành 17 kết luận tại 40 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 5.644 triệu đồng và đã đôn đốc thu hồi được đạt tỷ lệ 98,6%.

Kết quả này cho thấy sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cũng như hiệu quả ngày càng được nâng cao của hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tăng cường kỷ cương, hoàn thiện quản lý nhà nước về thanh tra

Bên cạnh việc triển khai các cuộc thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra. Trong đó, đã ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng và các phòng chuyên môn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo; xây dựng và triển khai các kế hoạch, thông báo liên quan đến hoạt động thanh tra.

Đáng chú ý, đơn vị đã ban hành 3 quy trình nghiệp vụ quan trọng, gồm: Giám sát đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng và tính minh bạch trong hoạt động thanh tra.

Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra tiếp tục được tăng cường. Không chỉ dừng lại ở việc kiến nghị thu hồi tiền sai phạm, Thanh tra tỉnh Nghệ An còn chú trọng đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, tiến hành rà soát, làm việc với các doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ, công khai thông tin trên hệ thống đấu thầu để các chủ đầu tư cân nhắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, đặc biệt là các kết luận thanh tra chưa được bàn giao đầy đủ từ cấp huyện về cấp xã. Việc rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách có sử dụng đất cũng được triển khai nhằm tăng cường quản lý, phòng ngừa sai phạm.

Hiện nay, Thanh tra tỉnh Nghệ An có 147 cán bộ, công chức và người lao động, với trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ được đào tạo bài bản. Đáng chú ý, 100% cán bộ đã được bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và kiến thức quản lý nhà nước; gần 96% được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên các cấp. Đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không có trường hợp vi phạm phải xử lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra vẫn còn một số hạn chế như một số kết luận thanh tra trước đây chưa được thực hiện dứt điểm; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở một số đơn vị chưa đúng quy định. Nguyên nhân chủ yếu do quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức, một số hồ sơ chưa được bàn giao đầy đủ, cùng với việc một số đối tượng thanh tra không còn tồn tại, gây khó khăn trong đôn đốc thực hiện kết luận.

Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn