Nghệ An: Nhiều công trình trường THPT làm chủ đầu tư chưa đảm bảo, xảy ra nhiều sai phạm

Nhiều công trình trường THPT làm chủ đầu tư xảy ra sai phạm

Theo kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh làm chủ đầu tư năm 2025 đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể: Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-TTR ngày 13/5/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh làm chủ đầu tư. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 28/5 đến ngày 27/7/2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT trên địa bàn tỉnh làm chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Sau nhiều năm triển khai, dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vẫn chưa thể hoàn thành đúng tiến độ.

Trong quá trình quản lý đầu tư các công trình còn tồn tại, hạn chế trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư (như: một số công trình phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán; bố trí vốn đầu tư còn chậm; kiểm tra nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư hoàn thành chưa kịp thời…).

Danh mục công trình dự kiến thanh tra theo Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thanh tra của tỉnh Nghệ An năm 2025 gồm 78 công trình, dự án. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp 74 công trình, dự án. Giảm 4 công trình dự án so với kế hoạch của UBND tỉnh (3 công trình đã được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra; 1 công trình đang vướng mắc hồ sơ nên chủ đầu tư đề xuất chưa tiến hành thanh tra).

Có 1/74 công trình chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (Xây dựng một số hạng mục trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An).

Qua thanh tra, kiến nghị xử lý tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng ( kiến nghị thu hồi hơn 848 triệu đồng; kiến nghị giảm giá trị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành phần xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng).

Sau đó, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành 33 quyết định thu hồi số tiền hơn 800 triệu đồng (Đến nay các đơn vị đã thực hiện nộp số tiền hơn 433 triệu đồng theo các quyết định thu hồi của Thanh tra tỉnh; số tiền chưa nộp hơn 415 triệu đồng).

Sẽ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân

Trong những năm gần đây, công tác đầu tư cơ sở vật chất trong hoạt động giáo dục được quan tâm thực hiện. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và nguồn lực của địa phương để đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình đồng bộ, sát với nhu cầu thực tế dạy và học, phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Các công trình được quan tâm bố trí vốn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư và đáp ứng yêu cầu mục tiêu của từng công trình, dự án...

Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, qua thanh tra kiến nghị Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường THPT trên địa bàn tỉnh làm chủ đầu tư. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan; có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Kiến nghị Hiệu trưởng các Trường THPT làm chủ đầu tư các công trình, dự án chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nộp đầy đủ số tiền hơn 415 triệu đồng theo các quyết định thu hồi của Thanh tra tỉnh; có biện pháp xử lý và xem xét tạm dừng giải ngân vốn đối với các đơn vị không chấp hành việc nộp tiền theo quyết định.

Đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức có liên quan khi trình, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thực hiện cắt giảm giá trị xây lắp ít nhất số tiền hơn 1,2 tỷ đồng theo kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh.

Bên cạnh đó, Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương theo thẩm quyền đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để bàn giao đất thực hiện dự án Xây dựng một số hạng mục trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, tránh để dự án kéo dài gây lãng phí.

Kiến nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các Hiệu trưởng Trường THPT trên địa bàn tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý đầu tư, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các tồn tại, hạn chế.

