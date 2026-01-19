Giấy phép hết hạn 1 năm vẫn lái xe cấp cứu trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 77 triệu

Xe cấp cứu vi phạm trên cao tốc - Ảnh: C08

Ngày 19-1, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết vừa xử lý trường hợp xe cấp cứu chạy trên cao tốc vi phạm.

Khoảng 23h15 ngày 18-1, tổ cảnh sát giao thông thuộc đội 6 trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm soát đã tiến hành dừng kiểm tra xe cấp cứu (trên xe không có bệnh nhân) đang trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để kiểm tra.

Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế xe cấp cứu lái xe khi giấy phép lái xe đã hết hạn 1 năm. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản tài xế P.T.T. (33 tuổi, ngụ TP.HCM) hành vi "không có giấy phép lái xe", sẽ phạt tiền 19 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.

Chủ xe cũng bị phạt hành vi "giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe ô tô", sẽ phạt tiền 58 triệu đồng. Tổng số tiền phạt của lái xe và chủ xe là 77 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông niêm phong xe vi phạm - Ảnh: C08

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ