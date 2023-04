Tạm giữ thanh niên nghi ngáo đá, lái ôtô đâm hàng loạt xe máy

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 4/4, đại diện Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, Công an thị xã đang phối hợp với Công an phường Uyên Hưng tạm giữ N.T.B. (29 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) để xác minh hành vi lái ôtô đâm hàng loạt phương tiện đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông trên đường ĐT747B, đoạn qua phường Uyên Hưng.

Kết quả test nhanh cho thấy, N.T.B. dương tính với ma túy có biểu hiện loạn thần ngáo đá, chưa tỉnh táo để làm việc.

Trước đó, vào hơn khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4/4, Công an phường Uyên Hưng tổ chức lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Đúng thời điểm này, tại ngã tư Lô 79, đường ĐT747B, thuộc khu phố 7, phường Uyên Hưng, phát hiện ôtô 7 chỗ 50E-069..., do N.T.B. điều khiển lưu thông theo hướng từ hướng vòng xoay Kim Hằng đi ngã tư Lô 49, xảy ra va chạm với 3 xe máy đang chờ đèn đỏ tại ngã tư.

Sau đó, N.T.B. không cho ôtô dừng lại mà tiếp tục tăng ga cán lên các xe máy bị va chạm rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ tuần tra Công an phường Uyên Hưng nhanh chóng tổ chức truy bắt, khống chế tài xế và phương tiện đưa về về trụ sở Công an phường làm việc./.

Tác giả: Huyền Trang

Nguồn tin: vietnamplus.vn