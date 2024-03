Thanh niên dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông là cán bộ hải quan

Ngày 14/3, theo tìm hiểu của phóng viên VTC News, nam thanh niên đi xe máy dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông là cán bộ Hải quan Nghệ An.

Nam thanh niên lấy mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông

Danh tính nam thanh niên được xác định là P.H.B (SN 1984), đang công tác tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An.

Trả lời VTC News, ông Chu Quang Hải, Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An cho biết, vẫn chưa nhận được thông báo từ cơ quan công an.

Hiện Công an TP Vinh đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Công an TP Vinh đang vào cuộc điều tra, làm rõ

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h ngày 13/3, tại vòng xuyến ngã 5 đường Trường Thi - Lê Hồng Phong, TP Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô.

P.H.B lấy mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông

Vào thời điểm trên P.H.B đi xe máy Honda Air Blade BKS 37N9-6899 đang đi vào vòng xuyến thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô Toyota Vios BKS 37A-243.XX do một nữ quân nhân điều khiển, khiến xe máy ngã xuống đường.

Sau khi ngã, P.H.B "hùng hổ" lập tức cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC