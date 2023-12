Khởi tố kẻ dùng mũ bảo hiểm đánh người hư nhãn cầu phải thay mắt

Ngày 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Việt, 32 tuổi, trú phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10, tại Quốc lộ 12A, thuộc địa phận phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, anh Mai Thế L, trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, điều khiển xe mô tô thì xảy ra va chạm với chị Ngô Thị Thanh H, trú tại phường Quảng Thọ (là người thân của Việt).

Vụ va chạm chỉ khiến anh L. và chị H. bị xây xước nhẹ, không thiệt hại gì về tài sản nên hai bên mong muốn tự thỏa thuận giải quyết với nhau.

Nhưng sau đó, khi Việt đến hiện trường, do quá trình trao đổi qua lại có hiểu nhầm nên Việt đã dùng mũ bảo hiểm đánh trúng vùng mắt trái của anh L.

Sau khi bị Việt đánh, anh L. bị choáng và chảy nhiều máu ở mắt trái nên được mọi người chuyển vào bệnh viện để cấp cứu. Kết quả, anh L. bị xác định là vỡ nhãn cầu trái và phải phẫu thuật múc nội nhãn, lắp mắt giả với tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích trên 44%.

Quá trình tiếp nhận hồ sơ ban đầu từ Công an phường Quảng Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn xác định có đủ căn cứ để khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Việt để điều tra, xử lý theo quy định.

