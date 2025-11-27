Phó thủ tướng yêu cầu đánh giá lại quy trình vận hành hồ chứa và quy định rõ trách nhiệm chủ hồ

Thủy điện sông Ba Hạ vận hành xả lũ - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về ứng phó cơn bão số 15 (Koto) và tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Làm rõ nguyên nhân mưa lũ lịch sử và xử lý vi phạm nếu có

Để đảm bảo ứng phó một cách chủ động, hiệu quả với thiên tai trong thời gian tới, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan thành lập các đoàn công tác gồm nhà quản lý, nhà khoa học, đại diện cơ quan chức năng để khẩn trương đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng, khoa học nguyên nhân thiên tai vừa qua.

Xác định rõ nguyên nhân khách quan (mưa đặc biệt lớn gây lũ lịch sử), nguyên nhân chủ quan nếu có (trong công tác chỉ đạo, tổ chức ứng phó, phòng tránh thiên tai, trong vận hành hồ chứa, do tác động của công trình xây dựng…).

Từ đó xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định pháp luật đối với các vi phạm (nếu có) và kiến nghị các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật để khắc phục, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây sạt lở trên các tuyến giao thông, đặc biệt là các tuyến thường xuyên xảy ra sạt lở do mưa lũ, trong đó xác định rõ các nguyên nhân do địa chất, việc đầu tư xây dựng công trình.

Đồng thời đánh giá tác động ảnh hưởng của các công trình hạ tầng giao thông đến khả năng tiêu thoát lũ trên các lưu vực sông và kiến nghị các giải pháp khắc phục.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa người dân ở Phú Yên cũ ra khỏi khu vực ngập sâu do mưa lũ - Ảnh: Bộ Công an

Bắt buộc chủ hồ thông báo đến hạ du khi xả lũ khẩn cấp

Về cập nhật, hoàn thiện các bản đồ cảnh báo, làm cơ sở cho các giải pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo hiện trạng hệ thống bản đồ ngập lụt, bản đồ sạt lở, lũ ống, lũ quét và tai biến địa chất tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó thủ tướng giao Trung ương đảm nhiệm bản đồ quy hoạch tổng thể trên lưu vực lớn, địa phương xây dựng bản đồ chi tiết đến cấp xã, phường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hướng dẫn, các địa phương, đặc biệt là 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng khẩn trương triển khai cập nhật số liệu mức nước lũ lịch sử vừa qua để hoàn thiện hoặc xây dựng mới bản đồ ngập lụt sát thực tế, làm cơ sở cho việc bố trí dân cư, xây dựng các kịch bản và triển khai công tác ứng phó một cách hiệu quả trong thời gian tới.

Đối với quy trình vận hành hồ chứa và an toàn đập, Phó thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương liên quan khẩn trương rà soát đánh giá lại toàn bộ quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ chứa, chủ động hoặc tham mưu cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng chặt chẽ, khoa học.

Trong đó quy định rõ trách nhiệm của chủ hồ và phương thức bắt buộc thông báo đến hạ du khi xả lũ khẩn cấp, đặc biệt trong điều kiện mất thông tin liên lạc.

Đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý hồ chứa nhỏ, không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm cho tính mạng người dân.

Trước mắt, khẩn trương rà soát để cập nhật, đổi mới phương thức truyền tin cảnh báo thiên tai tại các khu vực chịu ảnh hưởng xả lũ của các hồ chứa. Nghiên cứu sử dụng các phương tiện đặc thù như còi hú, kẻng báo động theo quy ước thời gian xả lũ để người dân kịp thời sơ tán, khắc phục hạn chế của truyền thông đại chúng khi mất điện, mất sóng.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ