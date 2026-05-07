Tìm kiếm người thân cho nạn nhân tử vong bất thường trong công viên

Chiều 7/5, Công an phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tử vong trong khuôn viên trồng cây trên đường Lê Đức Anh, đoạn gần hầm chui Tân Tạo, phường Tân Tạo, để phối hợp điều tra xử lý vụ việc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là người sống lang thang tại khu vực này được rất nhiều người cho tiền. Nạn nhân ít nói thường nhậu chung với một số người lang thang khác ở khu vực này.

Trước khi phát hiện nạn nhân tử vong, nhiều người thấy nạn nhân nhậu cùng một số người khác nhưng những người này không có mặt tại hiện trường lúc phát hiện nạn nhân.

Công an phường Tân Tạo phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân đồng thời truy tìm những người liên quan lấy lời khai làm rõ.

