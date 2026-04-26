Cụ ông bán vé số tử vong bất thường trong phòng trọ

Ngày 26/4, Công an phường Tân An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cụ ông N.V.H. (SN 1948, ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nya6n tử vong của cụ ông án vé số.

Theo thông tin ban đầu, khuya 25/4, người dân sống tại dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Rành, KP Bình An 1, phường Tân An ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ căn phòng trọ của cụ H. Vì nhiều ngày nay cụ H. không ra ngoài bán vé số như thường lệ nên mọi người sinh nghi gọi điện báo với Công an.

Cửa phòng trọ được mở, mọi người phát hiện cụ H. tử vong, thi thể đã có dấu hiệu phân hủy. Được biết cụ H. thuê phòng trọ và sống một mình ở đây nhiều năm. Hàng ngày cụ H. ít tiếp xúc với những người sống chung trong dãy phòng trọ. Bên trong phòng trọ tài sản của cụ H. còn nguyên không có dấu hiệu bị xáo trộn, lục lọi.

Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân