Thanh Hóa: Xe quá khổ, quá tải 'lộng hành' trên QL1A

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Việt Hùng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa thừa nhận: Từ đầu tháng 10 đến nay, lượng phương tiện chở quá khổ, quá tải đã tăng mạnh trên tuyến QL 1A. 'Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do 2 điểm khai thác đất ở Hà Trung và Hậu Lộc đồng loạt hoạt động, dẫn đến hàng trăm xe tải đổ về đây để lấy đất, mang đi tiêu thụ. Trong quá trình các phương tiện di chuyển ra vào QL1A, anh em cũng thường xuyên tuần tra. Tuy vậy, do lực lượng của Trạm CSGT Quảng Xương còn khá mỏng (34 cán bộ, kiểm soát gần 100km tuyến QL1A) nên mới chỉ xử lý được một phần đối với các phương tiện vi phạm', Thượng tá Hùng nói. Ảnh: Đình Minh