Nghệ An: Quyết liệt xử lý xe quá khổ quá tải

Ngày 9.1, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nghệ An cho biết UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động do Sở GTVT quản lý, vận hành trên địa bàn.

“Mục tiêu của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động là ngăn chặn, kiểm soát, xử lý mọi hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ hạ tầng đường bộ. Đây cũng là nhiệm vụ và quyết tâm xuyên suốt của ngành GTVT” - ông Hoàng Phú Hiền nói.

Theo đó, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động do Sở GTVT Nghệ An quản lý; thực hiện việc thu thập, phân tích, đánh giá tác động của tải trọng, khổ giới hạn xe ôtô vận tải hàng hóa lưu hành trên đường bộ. Trạm có chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn cầu, đường, quá trọng tải cho phép tham gia giao thông và xe bánh xích hoạt động trên đường bộ.

Trạm thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Sở GTVT; sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ kiểm tra tải trọng xe ôtô, đo kích thước xe ôtô để thu thập, ghi nhận các thông tin về tải trọng xe, khổ giới hạn làm căn cứ xử lý vi phạm hành chính.

Trạm có nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống đường bộ địa phương, hệ thống quốc lộ được ủy thác quản lý và phối hợp với Khu Quản lý đường bộ II thực hiện kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý khi được đề nghị hoặc có chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT.

Bộ cân kiểm tra tải trọng của Trạm trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định; việc kiểm tra tải trọng xe ôtô được thực hiện đồng bộ cân của Trạm; khổ giới hạn, kích thước thành thùng xe được xác định thông qua việc đo kích thước trực tiếp bằng thước đo.

Chức danh làm việc tại Trạm gồm có: Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng; ca trưởng; thanh tra viên; công chức thanh tra; nhân viên thanh tra và nhân viên Trạm. Tổng số nhân sự làm việc tại Trạm gồm: Lực lượng thuộc Thanh tra Sở GTVT không quá 10 người; nhân viên Trạm không quá 4 người bao gồm nhân viên kỹ thuật và nhân viên khác. Trong một ca làm việc tại Trạm, số lượng tối thiểu là 4 người.

Trạm được trang bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị để hoạt động theo tiêu chuẩn định mức quy định của Nhà nước, gồm: Xe ôtô chuyên dùng; bộ cân kiểm tra tải trọng ôtô lưu động; máy tính, máy in, máy ảnh, camera, các trang, thiết bị chuyên dùng; các tài sản, dụng cụ làm việc khác…

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở GTVT ban hành Quy chế hoạt động và phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Trạm; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trạm trưởng và Phó trạm trưởng; quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Trạm.

Nguyễn Viết Hùng - Chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: “Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động có ưu thế là kiểm tra, kiểm soát được tình hình trên nhiều tuyến đường, nhiều vị trí khác nhau, các tài xế không thể đối phó do tính chất lưu động, bất ngờ. Vì vậy, thời gian qua, hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã phát huy hiệu quả, có tác dụng rất lớn chống hiện tượng xe quá khổ, quá tải”.

Theo Chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng ngành GTVT Nghệ An sẽ tăng cường hoạt động nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

