Thanh Hoá nghiên cứu phát triển khu thương mại tự do

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH CT Strategies cho biết hiện nay, có hơn 150 quốc gia đang vận hành các khu thương mại tự do với hơn 3.500 khu thương mại tự do và các khu phụ, phân khu. Các khu thương mại tự do sẽ góp phần gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, phát triển chuỗi cung ứng địa phương, góp phần phát triển hạ tầng trong khu vực và tăng trưởng GDP.

Vì vậy, phía công ty đề xuất với tỉnh Thanh Hóa chủ trương xúc tiến phát triển dự án khu thương mại tự do tại thị trấn Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được hợp tác với tỉnh Thanh Hoá để nghiên cứu khả thi phát triển khu thương mại tự do tại địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuân

Đại diện công ty và các chuyên gia đánh giá cao tiềm năng của Thanh Hóa với đặc thù là địa phương hội tụ điều kiện thuận lợi nhất so với các địa phương mà công ty đã khảo sát, làm việc. Việc xây dựng dự án thương mại tự do sẽ góp phần giúp Thanh Hóa thu hút đầu tư, tạo việc làm và phát triển kinh tế, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Tại buổi làm việc, theo TS. Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Chính phủ, khu thương mại tự do là hình thái kinh tế mở, hiện đại, được coi là động lực tăng trưởng kinh tế đã được nhiều quốc gia áp dụng. Điều đầu tiên là cần có tư duy đột phá cải cách, để có cách tiếp cận mạnh dạn với khái niệm khu thương mại tự do “sáng tạo”, để không lạc hậu với thời cuộc.

Trao đổi về tiềm năng thương mại của Thanh Hoá, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cho biết hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển nhanh và ổn định. Cụ thể, năm 2024 vừa qua, trên địa bàn tỉnh có thêm 27 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký 543 tỷ đồng và 181 triệu USD, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 200.000 tỷ đồng.

Doanh số thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ, dịch vụ năm 2024 của Thanh Hoá ước đạt 4.500 tỷ đồng; tỷ lệ dân số tham gia mua sắm trực tuyến ước đạt 55%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử ước đạt 34,13%; thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử ước đạt 30%.

Về xuất nhập khẩu năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh ước đạt 6,3 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu chính ngạch ước đạt 6,25 tỷ USD, xuất khẩu tiểu ngạch và các doanh nghiệp ngoài tỉnh ước đạt 50 triệu USD. Hiện toàn tỉnh có 304 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu đi 68 thị trường. Tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 10,043 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ.

Theo ông Thi, việc đề xuất đầu tư khu thương mại tư do của công ty, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá rất hoan nghênh và ủng hộ. Trước mắt, UBND tỉnh Thanh Hoá cùng với các sở, ngành liên quan sẽ xem xét nghiên cứu và tính toán kỹ các phương án triển khai khả thi nhất. Đồng thời sẽ thành lập tổ nghiên cứu xây dựng Đề án khu thương mại tự do với sự tham gia của các sở, ngành liên quan, đơn vị tư vấn và các chuyên gia để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá xem xét.

Ngoài tỉnh Thanh Hoá, hiện Công ty TNHH CT Strategies đang đề xuất các dự án phát triển khu thương mại tự do tại Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Trị, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Thùy Dương

Nguồn tin: vietnamfinance.vn