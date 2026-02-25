Thái Lan, Campuchia tăng cường giám sát sau sự cố nổ súng tại biên giới

Theo thông tin từ Quân đội Hoàng gia Thái Lan, vào sáng 23/2, một quả đạn cối 40mm đã rơi xuống khu vực Phlan Hin Paet Kon, tỉnh Si Sa Ket, nơi lực lượng Suranaree Task Force đang tuần tra. Phía Thái Lan cho biết, họ đã đáp trả bằng súng phóng lựu M79 theo quy tắc giao chiến nhằm mục đích tự vệ và cảnh báo.

Đại diện quân đội Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree nhận định đây là sự cố đáng tiếc, có khả năng bắt nguồn từ những sai sót trong quá trình luân chuyển tân binh của phía Campuchia tại thực địa, dẫn đến việc không nắm rõ quy trình phối hợp biên giới.

Người phát ngôn Quân đội Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree (Ảnh: Thai Royal Army)

Trong khi đó, Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, ngay sau vụ việc, các đội liên lạc quân sự của hai nước đã kết nối tức thời, và phía Campuchia khẳng định không có bất kỳ vũ khí nào được sử dụng.

Thái Lan và Campuchia đều nhấn mạnh ưu tiên lúc này là duy trì sự ổn định, tránh leo thang căng thẳng và bảo vệ an toàn cho dân thường dọc đường biên giới theo tinh thần các thỏa thuận đã ký kết.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn