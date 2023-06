'Taxi 0 đồng' ở Nghệ An đưa thí sinh bị sốt cao đến điểm thi

Sáng 28/6, gần 37.000 thí sinh ở Nghệ An bước vào môn thi Ngữ Văn, kỳ thi THPT năm 2023. Để đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, Nghệ An đã huy động 5.864 cán bộ làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi, trong đó có 3.843 cán bộ làm công tác coi thi, cán bộ giám sát điểm thi.