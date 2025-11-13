Chìm tàu cá trên biển Nghệ An, 3 ngư dân may mắn thoát chết

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h ngày 13/11/2025 khi tàu cá NA-0205-TS do anh Đậu Trần Bính (sinh năm 1978, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, cùng với 2 thuyền viên khác, đang khai thác thủy sản tại tọa độ 18°58'50"N - 105°46'50"E (cách bờ biển khoảng 8 hải lý) thì bất ngờ bị chìm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàu bị thủng đáy.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn phối hợp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn; đồng thời giao Đồn Biên phòng Diễn Thành triển khai lực lượng và phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đồn Biên phòng Diễn Thành đã điều động ca nô cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ, do Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ trực tiếp chỉ huy, khẩn trương cơ động ra khu vực xảy ra sự cố.

Đến khoảng 8h30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn của Đồn Biên phòng Diễn Thành đã tiếp cận được vị trí tàu bị chìm, đưa an toàn cả 3 ngư dân gặp nạn lên ca nô. Sau khi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, các ngư dân đã được vận chuyển về bờ an toàn.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng Diễn Thành tiếp tục xác minh, làm rõ.

