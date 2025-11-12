Tìm thấy thi thể người cha trong vụ chìm tàu trên biển ở Hà Tĩnh

Sáng 12-11, tin từ UBND xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau quá trình tích cực tìm kiếm, các lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn H. (SN 1973, ngụ thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà). Ông H. bị mất tích sau khi tàu bị sóng đánh chìm trên biển.

Lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành trục vớt chiếc tàu của ông H. (Ảnh Công an xã Lộc Hà)

Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng nay, thi thể ông H. được tìm thấy khi dạt vào bờ cách vị trí thuyền chìm khoảng 150 m.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình về lo mai táng.

Lực lượng chức năng cùng người dân trục vớt chiếc thuyền lên bờ (Ảnh Lộc Hà 24h)

Trước đó, tối 11-11, lãnh đạo UBND xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-11, tàu cá HT-31522-TS do ông Nguyễn Văn H. (ngụ thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), làm chủ, trên đường đi đánh lưới ghẹ ở vùng lộng trở về thì không may bị sóng to đánh chìm thuyền khi còn cách bờ khoảng 500 m.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên phương tiện này có ông H. và con trai. Khi xảy ra sự cố, người con đã tự bơi được vào bờ, còn ông H. vẫn đang mất tích.

Hiện công tác tìm kiếm ông H. vẫn đang được các lực lượng chức năng thực hiện

Cũng theo lãnh đạo xã Lộc Hà, ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động