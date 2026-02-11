Tập đoàn đứng sau Zalo chi bình quân mỗi nhân viên 76 triệu/tháng, 'ăn đứt' ngân hàng

VNG - chủ sở hữu ứng dụng Zalo - được ví như "kỳ lân" công nghệ Việt Nam - Ảnh: BÉ HIẾU

Báo cáo tài chính quý 4-2025 vừa công bố của Công ty CP Tập đoàn VNG - chủ sở hữu ứng dụng Zalo và nhiều loại game nổi tiếng, đã ghi nhận doanh thu thuần cả năm ngoái ở mức 10.890 tỉ đồng, tăng 17,5% so với năm 2024.

Lợi nhuận gộp của VNG cũng cải thiện tích cực với mức tăng 16% so với cùng kỳ, đạt 3.979 tỉ đồng. Nhiều loại chi phí cũng có xu hướng giảm so với cùng kỳ, như chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp.

Ngược lại, chi phí bán hàng tăng từ mức 1.970 tỉ đồng lên 2.557 tỉ đồng. Điểm tích cực là VNG đã ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh dương 110 tỉ đồng, trái ngược với mức âm hơn 286 tỉ đồng của năm 2024.

Sau khi trừ mọi chi phí và thuế, VNG báo lỗ sau thuế 231 tỉ đồng, mức này thấp hơn đáng kể so với con số -1.180 tỉ đồng năm trước.

Kết quả kinh doanh cải thiện hơn, phần chi phí dành cho nhân viên của tập đoàn này cũng có xu hướng tăng lên.

Cuối năm 2025, VNG có tổng số nhân viên đạt 3.327 người, tăng 3 người so với năm trước. Với quy mô nhân sự này, doanh nghiệp đã chi 3.031 tỉ đồng cho chi phí nhân viên trong năm 2025, tăng gần 12% so với năm 2024.

Ước tính bình quân mỗi nhân viên VNG nhận thu nhập và các khoản liên quan khoảng gần 76 triệu đồng/người/tháng, cao hơn khoảng 6 triệu đồng/tháng so với năm 2024.

Khoản chi phí cho nhân viên của VNG cao hơn đáng kể so với nhiều ngành nghề "hot" hiện nay, trong đó có ngân hàng.

Đơn cử tại Vietcombank, ngân hàng quốc doanh giữ vị trí "quán quân" lợi nhuận năm 2025, tại thời điểm cuối năm 2025, Vietcombank ghi nhận tổng cộng 23.457 nhân viên. Trong năm, ngân hàng chi 13.662 tỉ đồng cho chi phí nhân viên, tăng hơn 11% so với năm trước. Bình quân, Vietcombank chi khoảng 48,5 triệu đồng/người/tháng cho mỗi nhân sự.

Trong khi đó tại Techcombank, thu nhập bình quân của mỗi nhân viên trong năm 2025 đạt khoảng 48 triệu đồng/người/tháng, giảm khoảng 1 triệu đồng so với mức bình quân năm 2024.

Liên quan VNG, mới đây Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ra quyết định xử phạt kịch khung đối với hành vi vi phạm hành chính đơn vị vận hành quản lý nền tảng Zalo này.

Trong đó, VNG bị nêu rõ có vi phạm liên quan tới việc không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác.

Các doanh nghiệp công nghệ khác làm ăn ra sao? Một tập đoàn công nghệ khác trong nước là FPT cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 4-2025. Theo báo cáo, tại thời điểm cuối năm 2025, Tập đoàn FPT có tổng cộng 54.110 nhân viên, giảm gần 540 người so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên doanh nghiệp không công bố hoặc thuyết minh về mức thu nhập bình quân của người lao động trong báo cáo. Về tình hình kinh doanh, doanh thu của FPT cả năm ngoái đạt 70.112 tỉ đồng, tăng gần 12% so với năm trước. Còn lợi nhuận sau thuế ở mức 11.225 tỉ đồng, tăng 19%. Công ty cổ phần Thế giới số - Digiworld (DGW) - doanh nghiệp phân phối hàng chục thương hiệu điện thoại, điện tử và thực phẩm, năm ngoái thu hơn 27.240 tỉ đồng và lãi sau thuế 555 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 20% và 24%.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ