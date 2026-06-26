Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý đề xuất quy định mới nhất từ Bộ Công an

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 65/2024/TT-BCA ngày 12/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trong đó, có đề xuất nhiều quy định mới nhằm đảm bảo đồng bộ với các quy định về đào tạo, sát hạch lái xe.

Tăng số câu hỏi lý thuyết, loại bỏ bài thi mô phỏng tình huống

Một trong những điểm mới cốt lõi của dự thảo là đề xuất nâng số lượng câu hỏi trong bài thi lý thuyết trên máy tính đối với từng hạng bằng lái để được phục hồi điểm giấy phép lái xe. Việc tăng tải lượng câu hỏi này nhằm mục đích sát hạch toàn diện hơn từ hiểu biết luật, tư duy xử lý cho đến ý thức của người điều khiển phương tiện.

Nội dung bộ đề sẽ được làm mới, bổ sung sâu sâu hơn vào các mảng: đạo đức người lái xe, văn hóa ứng xử khi xảy ra va chạm, kỹ năng chủ động phòng tránh tai nạn, cùng các kiến thức bổ trợ về luật hình sự và luật xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể số lượng câu hỏi được đề xuất tăng lên khi thi phục hồi điểm giấy phép lái xe như sau:

Đặc biệt, để đồng bộ với các nội dung mới của Chính phủ tại Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, dự thảo đề xuất xóa bỏ hoàn toàn phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Thay đổi này giúp đơn giản hóa quy trình thi cử, cởi bỏ áp lực không cần thiết cho người dân nhưng vẫn giữ vững mục tiêu đánh giá thực chất năng lực của người lái xe.

Phân cấp thủ tục: Người dân được nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an xã

Nhằm đưa các dịch vụ công đến gần hơn với đời sống, dự thảo mở đường cho phép người dân mang hồ sơ đến nộp và hoàn thiện ngay tại trụ sở Công an cấp xã. Bước đi này có ý nghĩa rất lớn trong công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh phân quyền về cơ sở.

Quy định mới sẽ giúp người dân — đặc biệt là cư dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, miền núi có địa hình đi lại trắc trở — tiết kiệm được đáng kể thời gian, công sức và chi phí đi lại so với trước đây.

Song song với việc nộp trực tiếp, Bộ Công an tiếp tục thúc đẩy lộ trình số hóa toàn diện quy trình tiếp nhận hồ sơ, quản lý thông tin thi cử và vận hành hệ thống phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nền tảng quản lý mới hướng tới sự đồng bộ, hiện đại hóa và liên thông dữ liệu chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, quy trình sẽ ưu tiên sử dụng hoàn toàn giấy khám sức khỏe điện tử và cho phép người dân đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các ứng dụng di động do lực lượng Công an phát triển.

Cơ sở để xây dựng dự thảo Thông tư này nhằm đảm bảo tính thống nhất tuyệt đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Luật sửa đổi bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, cùng Nghị định số 94/2026/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, sát hạch lái xe.

Việc sửa đổi Thông tư số 65/2024/TT-BCA là đòi hỏi tất yếu từ thực tế quản lý nhằm siết chặt và nâng cao chất lượng thẩm định kiến thức của người tài xế trước khi được hoàn điểm bằng lái. Thông qua các điều chỉnh này, Bộ Công an hướng đến mục tiêu tối thượng là nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, tăng tính răn đe để kéo giảm tai nạn, đồng thời bảo đảm quy trình phục hồi điểm GPLX diễn ra minh bạch, nghiêm túc và tiệm cận với xu hướng quốc tế.

Bộ Công an cho biết, căn cứ khoản 3 Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi 12 điểm".

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn