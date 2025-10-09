Thủ tướng: Tình hình thiên tai phức tạp, ngập úng còn kéo dài, bằng mọi cách cứu trợ người dân

Thủ tướng chủ trì phiên họp - Ảnh: VGP

Tham dự và đồng chỉ đạo cuộc họp có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, tính từ đầu năm đến ngày 9-10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết, mất tích, 367 người bị thương, 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 500.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện nay là 33.549 tỉ đồng.

Thiên tai đã làm thiệt hại 34.000 tỉ đồng, tác động tăng trưởng khoảng 0,2%

Riêng về thiên tai sau bão số 11, đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, lũ chồng lũ trên diện rộng ở nhiều địa phương, với các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm, như lũ lớn, lũ đặc biệt lớn, lũ vượt lịch sử, ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản và các công trình đê điều, hồ chứa và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Có 23 sự cố đê điều tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội trên sông Cầu, sông Thương. Đến nay chưa có đoạn đê chính nào bị vỡ tràn, dù mưa lũ lịch sử, bởi hàng nghìn người thuộc các lực lượng trực chiến, hộ đê.

"Chúng ta đang cầm cự được và hiện nay nước bắt đầu rút thì chắc chắn đê chính sẽ đảm bảo, tuy nhiên các đê bao, đê bối đều tràn hết", Thứ trưởng cho biết.

Đánh giá các bộ, ngành, địa phương, lực lượng, cơ quan, đơn vị đã nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ kịp thời, hiệu quả, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị từng ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ cùng với Văn phòng Trung ương tổng hợp tình hình, kết quả khắc phục thiệt hại bước đầu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các việc cần làm ngay là bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, quan tâm khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Đặc biệt lưu ý bảo đảm cho học sinh được học hành, quan tâm vấn đề phòng chống dịch bệnh sau lũ với tinh thần những việc nào cấp bách phải ưu tiên làm trước.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi vận động, ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai bão lũ; chỉ đạo việc chi trả tiền hỗ trợ cho bà con nhân dân kịp thời, cố gắng hoàn thành trong vòng từ 5-7 ngày. Về lâu dài, cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp xử lý căn cơ.

Ông Trần Cẩm Tú cũng cho rằng, cùng với làm tốt công tác khắc phục hậu quả sau bão số 11, cần làm tốt công tác dự báo, ứng phó thiên tai thời gian tới và nghiên cứu các giải pháp căn cơ, lâu dài trong phòng chống thiên tai.

Công tác dự báo thiên tai cần sát hơn, kỹ lưỡng hơn

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tình hình diễn biến rất phức tạp, với nhiều mốc lũ lụt lịch sử, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thống kê từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm thiệt hại 34.000 tỉ đồng, tác động tăng trưởng khoảng 0,2%.

Với sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã thực hiện tối đa công tác khắc phục hậu quả bão lũ.

Tuy nhiên dự báo tình hình còn tiếp tục phức tạp, ngập úng có thể còn kéo dài và tiếp tục gây hậu quả nhiều hơn, một số cơn bão khác có thể xuất hiện, Thủ tướng yêu cầu công tác dự báo thiên tai cần sát hơn, kỹ lưỡng hơn, tổng hợp, đánh giá thiệt hại một cách toàn diện, chính xác để điều hành.

Đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai; ổn định đời sống của nhân dân; đảm bảo các điều kiện tối thiểu; đảm bảo ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế của người dân.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị mất tích; lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo phong tục của địa phương, của dân tộc; tiếp tục huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm những người mất tích; góp phần làm vơi bớt nỗi đau cho nhân dân và gia đình của các nạn nhân.

Tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm.

Việc cứu trợ phải đảm bảo an toàn, vệ sinh, hiệu quả nhất; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét. Trong đó, hỗ trợ quần áo, chăn, màn, lương thực, thực phẩm, nước uống, hóa chất khử trùng, thuốc men.

Triển khai lực lượng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm. Tăng cường lực lượng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trụ sở, đường sá, vệ sinh môi trường, khử trùng, xuất cấp dự trữ quốc gia; hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất".

Các bộ ngành liên quan tập trung giải quyết chi trả bảo hiểm; triển khai chính sách hỗ trợ về nguồn vốn để khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho nhân dân. Khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, sử dụng nguồn dự phòng cho việc này trong tình huống khẩn cấp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; không thể để thiếu nơi chữa bệnh cho người bệnh và thiếu trường, lớp học cho các cháu.

Khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, thủy lợi. Thống kê thiệt hại để Trung ương tiếp tục hỗ trợ ngay cho các địa phương và Mặt trận Tổ quốc khẩn trương tiếp tục phân bổ kinh phí ủng hộ.

Các bộ ngành khẩn trương trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ cả trước mắt, lâu dài, gắn với kiểm tra, xây dựng bộ công cụ, chỉ số để đo lường, giám sát.

Về lâu dài cần điều chỉnh quy hoạch liên quan đê điều, giao thông, điện, nước, thủy lợi, các địa phương chủ động triển khai các dự án khắc phục các sự cố hạ tầng. Rà soát các phương tiện, trang thiết bị, kho bãi phục vụ phòng chống, ứng phó thiên tai; tăng cường khảo sát, đánh giá, xây dựng, triển khai các dự án, đề án để đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu. Thủ tướng lưu ý các cơ quan, các bộ, ngành, các địa phương kịp thời khen thưởng, tôn vinh những điển hình, người tốt, việc tốt, gương cống hiến, hy sinh và phê bình, xử lý các chủ thể không hoàn thành nhiệm vụ, phản ứng không kịp thời, vô cảm với mất mát, thiệt hại của nhân dân.

