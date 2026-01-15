Tập đoàn FLC xin làm khu đô thị trên khu đất xây khu công nghiệp ngàn tỉ dang dở

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa có chỉ đạo giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị có liên quan xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (gọi tắt Tập đoàn FLC) được thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long (thuộc phường Nguyện Viên và xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) trên khu đất trước đây Tập đoàn FLC đã được UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định cho triển khai dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long, nhưng đã bị thu hồi do chậm tiến độ.

Khu đất trước đây Tập đoàn FLC được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đầu tư Khu công nghiệp FLC Hoàng Long nhưng sau đó "chết yểu" (ảnh chụp tháng 4-2022, khi cổng chào chưa tháo dỡ)

Trong văn bản chỉ đạo, ông Mai Xuân Liêm yêu cầu các đơn vị trên xem xét, có văn bản trả lời Tập đoàn FLC trước ngày 5-2-2026, những nội dung vượt thẩm quyền Sở Tài chính báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 6-1, bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, đã ký văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa xem xét, cho phép Tập đoàn FLC được đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long.

Trong văn bản, Tập đoàn FLC cho biết trước đây đơn vị đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao làm chủ đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long thuộc nhiều xã, phường của TP Thanh Hóa cũ và huyện Hoằng Hóa cũ.

Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn FLC đã bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích khoảng 9,4 ha, tổng số tiền đã chi trả khoảng 22 tỉ đồng.

Tập đoàn FLC cũng cho biết là một trong những doanh nghiệp lớn, có quá trình đầu tư gắn bó lâu dài với Thanh Hóa. Từ năm 2014 đến nay, Tập đoàn FLC đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ và hạ tầng, tiêu biểu như: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, FLC Sam Son Golf Links. Từ đó, góp phần thay đổi diện mạo đô thị - du lịch địa phương, đóng góp tích cực cho ngân sách, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương…

Khu đất Tập đoàn FLC xin làm Khu đô thị Hoàng Long

Tập đoàn FLC cũng cho rằng, theo quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch chung TP Thanh Hóa cũ (điều chỉnh), khu vực thực hiện dự án Khu công nghiệp Hoàng Long đã được điều chỉnh chức năng từ khu công nghiệp sang đất đô thị.

Trên cơ sở đó, với vai trò là nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương trước đây, đã triển khai một phần công tác giải phóng mặt bằng và có quá trình nghiên cứu, chuẩn bị dự án lâu dài tại khu vực Hoàng Long, Tập đoàn FLC đề xuất được thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long theo quy hoạch và quy định pháp luật hiện hành.

Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long 2.300 tỉ đồng "chết yểu" Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long (thuộc địa bàn TP Thanh Hóa cũ và huyện Hoằng Hóa cũ; nay thuộc phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được khởi công xây dựng ngày 22-9-2015. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng, nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 13-10-2011. Dự án có quy mô trên 286 ha. Thế nhưng, sau nhiều năm, dự án chỉ mới xây dựng được một cái cổng chào (đã tháo dỡ cuối tháng 4-2022), nhiều diện tích đã được thu hồi đất thì để không, hoang hóa nhiều năm. Trước việc dự án bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí tài nguyên, đất đai, nguồn lực đầu tư nên cuối tháng 4-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chuẩn bị các thủ tục, đồng thời tiến hành làm việc với Tập đoàn FLC để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động