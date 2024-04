Tạp chí Môi trường và Đô thị - VPĐD Bắc Trung Bộ được nhận Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Nghệ An

Sáng 9/4, tại TP. Vinh, UBND tỉnh tổ chức hợp báo tình hình kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh quý I năm 2024. Đồng thời tổ chức trao tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về Tết vì người nghèo năm 2024 và hoạt động từ thiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong năm 2023, các cơ quan báo chí đã tích cực ủng hộ, kêu gọi, kết nối các tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025; Ủng hộ, kêu gọi ủng hộ, đóng góp giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; Kêu gọi, kết nối với các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động nhân ngày Tết Trung thu cho các em nhỏ ở miền Tây Nghệ An và các địa phương khó khăn, các hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên Đán... Trong năm 2023, các cơ quan báo chí đã kêu gọi, ủng hộ số tiền gần 20 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật.

Thực hiện chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025, Văn phòng Môi trường và Đô thị đã thực hiện xây một ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đặng Thị Sen tại huyện Nghi Lộc.

Ghi nhận đóng góp của các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và phóng viên, nhà báo đối với công tác tuyên truyền và từ thiện năm 2023, ngày 05/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ký quyết định số 834/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 4 tập thể gồm: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Văn phòng đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống tại Nghệ An; Văn phòng đại diện Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ tại Nghệ An và 4 cá nhân gồm: Nhà báo Lê Văn Giáp – Tạp chí Đời sống và Pháp luật; Trần Quốc Huy, Báo VietNamnet; Nguyễn Cảnh Huệ, Báo Tiền Phong và Nguyễn Đức Ngọc, Báo Người Lao Động.

Tại quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân.

Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ trực thuộc Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam (Địa chỉ tại số 8 Đại lộ Lê Nin, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) được thành lập theo Quyết định số 201/QĐ - TC ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Tạp chí và được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An có văn bản chấp thuận). Nhà báo Nguyễn Văn Thưởng được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng Đại diện.

Trong 7 năm qua, Văn phòng Bắc Trung Bộ không ngừng học hỏi, luôn đồng hành cùng sự phát triển của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Chủ động, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt thông tin tuyên truyền, phản ánh toàn diện các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Nhiều tin, bài phản ánh kịp thời, cần thiết các sự kiện chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, các hoạt động văn hóa - xã hội trong tỉnh. Tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Đây là phần thưởng cao quý của Văn phòng nói riêng và Tòa soạn Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam trong công tác tuyên truyền và an sinh xã hội.

Ngoài công tác chuyên môn, tiếp nối tinh thần “Tương thân tương ái – Lá lành đùm lá rách” của nhân dân ta qua nhiều thế hệ. Văn phòng đại diện Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam- Khu vực Bắc Trung Bộ tại Nghệ An đã góp phần tạo nên những giá trị tinh thần, vật chất, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hoạt động. Ngoài ra, mỗi độ Tết đến xuân về, Văn phòng Bắc Trung Bộ luôn hướng tới các gia đình chính sách, người già neo đơn và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thường niên xuyên suốt trong 7 năm thành lập.

Văn phòng trao quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, trong năm 2023, mặc dù được đánh giá là một năm kinh tế khó khăn nhưng văn phòng vẫn luôn hướng tới giá trị nhân văn như: Thực hiện chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023- 2025. Văn phòng Bắc Trung Bộ đã thực hiện xây một ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đặng Thị Sen – người phụ nữ sống neo đơn không chồng, không con, không anh em ruột thịt và không còn 2 cánh tay. Qua khảo sát, ngôi nhà của bà đã xuống cấp trầm trọng, không đủ để chắn mưa, che nắng. Không người thân ruột thịt, lại không còn 2 cánh tay nên việc trao tiền cho gia đình tự xây dựng ngôi nhà là điều rất khó khăn, (tiềm ẩn nguy cơ cao về cướp, truy sát).

Vì vây, Văn phòng Bắc Trung Bộ đã phối hợp với chính quyền xã Nghi Thái đứng ra giám sát công trình. Theo dự toán ngôi nhà xây dựng với 200 triệu nhưng phát sinh lên 260 triệu đồng. Trao 120 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Hải (Nghi Lộc) sau khi viết bài về hoàn cảnh cơ cực khi anh Hải bị mất một chân do TNGT, vợ không may mắc bệnh hiểm nghèo, không đủ chi phí để nằm viên, đồng thời hai con trai của gia đình có nguy cơ nghỉ học giữa chừng, và rất nhiều trường hợp khác có hoàn cảnh éo le khổ cực nhằm động viên tinh thần giúp họ vượt qua khó khăn.

Hơn 100 triệu đồng được trao tận tay cho gia đình anh Nguyễn Văn Hải để anh giảm bớt gánh nặng chữa bệnh cho vợ và tiếp tục cho hai con được đến trường.

Theo Nhà báo Nguyễn Văn Thưởng, Trưởng Văn phòng Bắc Trung Bộ: “ Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi và còn là niềm tự hào chung của mỗi cán bộ, phóng viên của Văn phòng. Có được vinh dự như ngày hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập, anh chị em phóng viên trong Văn phòng Bắc Trung Bộ đã tạo điều kiện để Văn phòng phát triển tốt nhất. Trong năm 2024 chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tốt nhất vai trò của người làm báo trong sự phát triển chung của UBND tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung”.

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn