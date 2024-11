Tăng trưởng 4 tháng liên tiếp, Toyota Veloz Cross hứa hẹn tạo cú hit doanh số

Phân khúc xe đa dụng đô thị (B-MPV) tại Việt Nam luôn là một trong những “đấu trường” sôi động nhất, nơi các mẫu xe liên tục cạnh tranh để giành sự yêu thích của người tiêu dùng. Từ đầu năm 2024, phân khúc này chứng kiến sự so kè mạnh mẽ giữa 2 cái tên đến từ Nhật Bản là Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross. Đây cũng là 2 mẫu xe thường xuyên bán chạy nhất phân khúc MPV cỡ B và thường góp mặt vào nhóm 10 ô tô bán chạy nhất mỗi tháng.

Veloz Cross ghi nhận thành tích 4 tháng liên tiếp tăng trưởng



Dù là cái tên có phần non trẻ so với Xpander, Toyota Veloz Cross vẫn tạo được áp lực doanh số lên mẫu xe của nhà Mitsubishi. Theo báo cáo của Toyota Việt Nam, Veloz Cross đã đạt mức doanh số lũy kế 10 tháng đầu năm 2024 là 6.279 xe, tương đương với cùng kỳ năm ngoái dù thị trường ô tô trong nước năm nay được giới chuyên môn đánh giá có phần khó khăn hơn.

Đáng chú ý, mẫu B-MPV của Toyota ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong 4 tháng gần đây. Ở tháng 10, Toyota đã bàn giao 1.061 xe đến tay khách hàng, tăng hơn 172% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng liên tiếp này cho thấy chiến lược phát triển sản phẩm đúng đắn của Toyota, kết hợp với những đổi mới kịp thời trong chính sách giá và chương trình khuyến mại.

Veloz Cross là lựa chọn của nhiều gia đình



Hiện tại, Toyota đang áp dụng chương trình ưu đãi hấp dẫn cho Veloz Cross, bao gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm từ Công ty Tài chính Toyota. Theo kế hoạch, chương trình này sẽ kết thúc trong 2 tuần tới, vì thế đây là thời điểm thích hợp nhất để có cơ hội nhận được ưu đãi kép từ Toyota. Đặc biệt với khách hàng là tài xế Grab và Be, lãi suất chỉ 1,99% và ưu đãi này kéo dài tới hết 31/1/2025

Toyota Veloz Cross dù không phải là người tiên phong trong phân khúc nhưng vẫn được nhiều khách hàng đánh giá cao, đặc biệt là về yếu tố an toàn. Mẫu xe này sở hữu những tính năng hữu ích như cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cân bằng điện tử (ESC)... Đối với hệ thống an toàn bị động, Veloz Cross được trang bị đến 6 túi khí, giúp người dùng an tâm trên toàn bộ hành trình.

Anh Minh Quân (TP Cần Thơ), một khách hàng sở hữu Toyota Veloz Cross từ năm 2022, chia sẻ: “Điều khiến tôi quyết định chọn Veloz Cross là các tính năng an toàn hiện đại và thiết kế nội thất rộng rãi, phù hợp với gia đình đông người. Đây thực sự là chiếc xe đáng đồng tiền bát gạo”.

Với đà tăng trưởng ấn tượng, Toyota Veloz Cross được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt doanh số cao trong những tháng cuối năm, đặc biệt khi nhu cầu mua xe tăng mạnh vào trước dịp Tết Nguyên Đán. Các yếu tố như tính năng vượt trội, mức giá cạnh tranh và chương trình khuyến mãi hấp dẫn đang giúp mẫu xe này ngày càng chiếm trọn niềm tin của khách hàng

Toyota Veloz Cross là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe gia đình hiện đại, an toàn cùng mức giá hợp lý chỉ từ 638 triệu đồng. Mẫu xe này còn là minh chứng cho sự đổi mới và chiến lược phát triển hiệu quả của Toyota tại Việt Nam. Với những chính sách ưu đãi đang triển khai, khách hàng mua Veloz Cross vào thời điểm hiện tại có thể tiết kiệm được hàng chục triệu đồng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn