Tăng trưởng 2 con số: Giải pháp nào cho Nghệ An?

Trước đó, chính quyền tỉnh này đã đưa ra các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể trong năm 2025, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 9,5 - 10,5%. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phấn đấu khoảng 10 - 10,5%.

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh là một trong những giải pháp Nghệ An đưa ra.

Ông Nguyễn Văn Trường – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết: Năm 2024, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn tỉnh đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,01%, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hơn 25.517 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Điểm đáng chú ý, thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế tỉnh Nghệ An năm 2024 khi đạt 1.745,2 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay và là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong tốp 10 cả nước về thu hút FDI. Trong đó, nhiêu công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế địa phương.

Cũng theo ông Trường thông tin, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Nghệ An ước tăng 10,87% so với năm 2023, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,12%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 157.356,3 tỷ đồng, tăng 28,82% so với năm 2023. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,9 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng 31,57% so với năm 2023 và là năm thứ 4 liên tiếp vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Năm 2025, Nghệ An đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tổng lượt khách du lịch ước 9,2 triệu lượt, trong đó khách lưu trú ước đạt 5,8 triệu lượt, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 11.000 tỷ đồng… Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hoá, thể thao và công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Các hoạt động kết nối cung - cầu lao động tiếp tục được tăng cường; ước cả năm giải quyết việc làm cho 48.500 người.

Được biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. HĐND tỉnh Nghệ An đã giao chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,5 - 10,5%. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phấn đấu khoảng 10 - 10,5%.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Để hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tỉnh Nghệ An đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các cấp, các ngành cần tập trung rà soát, phân tích kỹ lưỡng, đánh giá sát tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp, khó đạt để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, dựa trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mặt khác, chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng quyết liệt, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó tập trung hoàn thành thủ tục để triển khai các dự án Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng hàng không quốc tế Vinh, dự án LNG Quỳnh Lập.

Song song với đó, Nghệ An sẽ tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương theo hướng “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”…

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn