Tăng tốc nguồn cung bất động sản công nghiệp

Bất động sản công nghiệp sẽ gia tăng nguồn cung lớn trong năm 2025. Trong ảnh: Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Lê Toàn

Hàng loạt dự án mới được phê duyệt

Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành 2 - giai đoạn I (Hải Dương). Dự án được thực hiện tại xã Đại Đức và xã Tam Kỳ (huyện Kim Thành), với quy mô gần 235 ha, vốn đầu tư là 3.403 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 513,85 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm, kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên là công ty con của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, có vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng. Công ty này đang quản lý 3 cụm công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên gồm Kim Động (75 ha), Đặng Lễ (75 ha) và Chính Nghĩa (75 ha).

Ngoài dự án này, một công ty con khác của Kinh Bắc là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) cũng được phê duyệt làm nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 (TP. Hải Phòng). Dự án này có quy mô gần 653 ha, thuộc các xã Trường Thọ, Trường Thành, An Tiến, Bát Trang (huyện An Lão); tổng vốn đầu tư hơn 8.094 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An (thuộc Tập đoàn WHA, Thái Lan) cũng vừa được chấp thuận đầu tư Dự án WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An (thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm D). Dự án này có quy mô hơn 183 ha, thuộc địa bàn hai xã Nghi Hưng, Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc); tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.200 tỷ đồng, trong đó phần góp của chủ đầu tư khoảng 216 tỷ đồng. Khu công nghiệp hoạt động 50 năm, tiến độ thực hiện tối đa 24 tháng từ ngày bàn giao đất.

Tập đoàn WHA cũng là nhà đầu tư giai đoạn I, Dự án WHA Industrial Zone Nghệ An, quy mô gần 500 ha. Cuối tháng 11/2024, tập đoàn này được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp 55 triệu USD tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Còn tại Bắc Giang, hai dự án mới cũng vừa được phê duyệt. Trong đó, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Gilimex Bắc Giang (công ty con của Gilimex) đầu tư Khu công nghiệp Nghĩa Hưng gần 149 ha, tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang đầu tư Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung hơn 197 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.806 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Miền, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam nhận định, nguồn cung đất công nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng nhờ các khu công nghiệp mới và dự án mở rộng tại các khu công nghiệp hiện hữu. Trong giai đoạn 2024 - 2027, Việt Nam dự kiến có khoảng 15.200 ha nguồn cung đất công nghiệp, hơn 6 triệu m2 tổng nguồn cung kho xưởng.

Nguồn cầu tiếp tục tăng

Không khó hiểu khi trong những tháng đầu tiên của năm 2025, bất động sản công nghiệp chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về nguồn cung. Trên thực tế, phân khúc này được đánh giá là “hái ra tiền”, nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong mảng bất động sản khu công nghiệp báo lãi trên ngàn tỷ đồng trong năm vừa qua.

Tổng công ty IDICO ghi nhận doanh thu cả năm 2024 tăng 22%, đạt hơn 8.846 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 45%, đạt 2.393 tỷ đồng - là mức lợi nhuận năm cao kỷ lục của doanh nghiệp.

Trong số này, doanh thu của mảng khu công nghiệp tăng 21% so với cùng kỳ, đạt gần 4.000 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu; doanh thu kinh doanh bất động sản cao gấp 5 lần, đạt gần 532 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh điện cũng tăng 15%, lên 3.373 tỷ đồng.

Tương tự, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) cũng đạt doanh thu và lãi sau thuế lần lượt là 5.889 tỷ đồng và 1.621 tỷ đồng, tăng 8% và 16% so với năm ngoái. Các mảng đem về nguồn thu chính vẫn là từ kinh doanh khu công nghiệp, cung cấp nước sạch, dịch vụ cảng và xử lý chất thải.

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên trong năm qua cũng mang về 368 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 56%; lợi nhuận sau thuế gần 317 tỷ đồng, tăng 6%. Doanh nghiệp này cho biết, doanh thu bán hàng tăng mạnh chủ yếu do ghi nhận mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp.

Trong báo cáo mới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap nhận định, nhu cầu cho thuê đất công nghiệp trong dài hạn sẽ được thúc đẩy bởi xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất toàn cầu sang Việt Nam và nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, các chính sách và sáng kiến mới của Chính phủ dự kiến hỗ trợ ngành bán dẫn và các ngành công nghệ cao khác.

Chính phủ đã đặt kế hoạch, đến năm 2030 tăng 55% diện tích đất khu công nghiệp so với năm 2020, lên mức xấp xỉ 210.900 ha. Hợp đồng của những doanh nghiệp FDI lớn thường yêu cầu hàng chục ha đất tại các khu vực có mức độ kết nối hạ tầng tốt, mang lại lợi thế cho một số chủ đầu tư có quỹ đất sẵn đủ lớn và kinh nghiệm lâu năm trong ngành như VSIP, Becamex, Kinh Bắc, IDICO, Viglacera...

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam nhìn nhận, bất động sản công nghiệp và hậu cần vẫn là phân khúc được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hàng đầu ở Việt Nam. Nguồn cung phân khúc này hứa hẹn dồi dào hơn, khi nhiều khu công nghiệp được cấp phép và khởi công trên cả nước.

Riêng những ngày đầu năm 2025, có 5 khu công nghiệp lớn được nhà chức trách duyệt đầu tư tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk và Nghệ An, quy mô hơn 1.600 ha. Với triển vọng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, giá thuê đất công nghiệp tại các thị trường trọng điểm phía Bắc và Nam dự báo tăng 2 - 5% mỗi quý.

Tác giả: Trọng Tín

Nguồn tin: baodautu.vn