Tăng phụ cấp ưu đãi nghề: Động lực mới cho nhà giáo

Giờ học của học sinh trường THCS Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: TTXVN

Xóa "vùng trũng" thu nhập trường học

Sự xuất hiện đồng thời của Nghị định 161/2026/NĐ-CP về lương cơ sở và Nghị định 182/2026/NĐ-CP về phụ cấp ưu đãi nghề từ tháng 7/2026 đã mang lại niềm vui lớn cho các cơ sở giáo dục tại Nghệ An. Điểm cốt lõi của chính sách mới là sự mở rộng đối tượng đầy tính nhân văn, lần đầu tiên đưa nhân sự hỗ trợ giáo dục (kế toán, văn thư, thư viện, y tế...) vào diện hưởng phụ cấp ưu đãi nghề với mức 20%.

Hơn 20 năm cống hiến tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vinh với hệ số lương 3,66, chị Nguyễn Thị Giang thực sự xúc động khi tổng thu nhập tăng thêm khoảng 2,5 triệu đồng/tháng (bao gồm gần 700.000 đồng tăng lương cơ sở và hơn 1,8 triệu đồng phụ cấp nghề). Điều khiến chị Giang và đồng nghiệp phấn khởi nhất không chỉ là con số tài chính, mà là việc khối văn phòng trường học chính thức được công nhận và thụ hưởng chính sách ưu đãi nghề sau nhiều năm chờ đợi.

Bà Đặng Thị Tùng Linh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vinh nhận định: Việc bổ sung đội ngũ nhân viên trường học vào diện hưởng phụ cấp ưu đãi là chính sách nhân văn, sát thực tiễn. Họ là những mắt xích không thể thiếu, nhiều người phải kiêm nhiệm do thiếu biên chế nhưng thu nhập trước đây chưa tương xứng. Chính sách này giúp cải thiện đời sống và tạo động lực để họ gắn bó lâu dài với nghề.

Đối với đội ngũ trực tiếp đứng lớp, niềm vui cũng được nhân lên. Thầy Phạm Hồng Thân, giáo viên môn Toán trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4, xã Hải Châu (giáo viên hạng II, hệ số 4,34), dự kiến tăng thêm gần 2 triệu đồng thu nhập mỗi tháng. Thầy Thân bộc bạch: “Chính sách mới giúp chúng tôi có thêm động lực để yên tâm gắn bó với nghề. Khi đời sống được cải thiện, mỗi thầy cô càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình, tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp lại sự tin tưởng của phụ huynh, học sinh và những chính sách quan tâm của Nhà nước dành cho ngành Giáo dục”.

"Cú hích" đồng bộ cho giáo dục

Chính sách đãi ngộ mới đang được kỳ vọng sẽ chuyển hóa thành chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn toàn diện. Tại Trường Trung học Phổ thông Diễn Châu 4 – ngôi trường vừa bứt phá tăng 11 bậc, xếp thứ 24 toàn tỉnh trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 là minh chứng rõ rệt. Cô Cao Thị Nhiếp, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định sự thay đổi về chế độ tiền lương và phụ cấp mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với giáo viên. Khi đời sống được cải thiện, thầy cô sẽ có thêm điều kiện đầu tư cho chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và dành nhiều tâm huyết hơn cho học sinh. Đồng thời, mỗi giáo viên cũng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình, tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng sự kỳ vọng của phụ huynh và xã hội.

Tuy nhiên, đãi ngộ cao luôn đi đôi với yêu cầu ngày càng khắt khe về năng lực. Thầy Nguyễn Thái Quang, hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lý Nhật Quang, xã Đô Lương thẳng thắn nhìn nhận, bất kỳ chính sách đãi ngộ nào cũng đi cùng với trách nhiệm. Khi đời sống được cải thiện, mỗi giáo viên càng phải ý thức hơn trong việc tự học, tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục. Đây cũng là động lực để các nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy năng lực của mỗi giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Ông Nguyễn Triều Tiên, hiệu Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Cảnh Chân, xã Đại Đồng cho rằng việc Luật Nhà giáo có hiệu lực đã khẳng định vị thế, bảo vệ danh dự, uy tín nghề giáo. Luật xác lập vị trí pháp lý đầy đủ cho nhà giáo ở cả cơ sở công lập và ngoài công lập, tạo sự “chính danh – định phận, tạo hành lang pháp lý để bảo vệ và khẳng định vị trí nghề nghiệp của nhà giáo. Các thầy cô giáo mong có những quy định cụ thể, đầy đủ về bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của giáo viên trong môi trường giáo dục.

Tại các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa của Nghệ An, Nghị định 182/2026/NĐ-CP với mức phụ cấp dao động từ 20% đến 80% (ưu tiên các trường nội trú, bán trú vùng đặc biệt khó khăn) đang trở thành chiếc "nam châm" thu hút nhân lực. Thầy Võ Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tam Thái, xã Tam Thái chia sẻ, ngôi trường đang hoàn tất thủ tục chuyển sang mô hình phổ thông dân tộc nội trú liên cấp. Khi áp dụng mức phụ cấp mới, đây sẽ là "cú hích" để thu hút giáo viên trẻ có năng lực về vùng khó, đồng thời giữ chân các thầy cô yên tâm cống hiến lâu dài.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Khoa nêu rõ, tỉnh luôn xác định phát triển con người và nâng cao đời sống cho đội ngũ nhà giáo là nhiệm vụ trọng tâm. Việc triển khai các Nghị định về tiền lương và phụ cấp mới của Chính phủ ngay trong năm 2026 là một bước tiến mang tính chiến lược, tháo gỡ trực tiếp những nút thắt về đời sống cho hàng ngàn cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn ngành trên địa bàn tỉnh. Niềm vui này còn được nhân đôi khi đúng vào thời điểm này, gần 5.000 giáo viên trên toàn tỉnh đang được triển khai xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp để hưởng hệ số lương cao hơn.

Ngành giáo dục tỉnh kỳ vọng, các cơ sở giáo dục sẽ tận dụng tối đa "luồng gió mới" này để thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, tăng cường chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ tiếp tục giám sát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện chi trả phụ cấp đúng, đủ và kịp thời, đảm bảo chính sách thực sự trở thành điểm tựa vững chắc để toàn bộ đội ngũ an tâm cống hiến, đưa giáo dục Nghệ An tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: baotintuc.vn