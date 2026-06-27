Bảng lương, phụ cấp của nhà giáo từ ngày 1/7

Giáo viên tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức chính thức tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Giáo viên cũng được điều chỉnh tiền lương theo mức lương cơ sở mới, đồng thời nhiều nhóm nhà giáo được tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề lên tối đa 80%.

Lương giáo viên tăng ra sao?

Cụ thể, theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo hướng dẫn, từ ngày 1/7, tiền lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu của cán bộ, công chức, viên chức được tính trên cơ sở hệ số lương, hệ số phụ cấp hiện hưởng nhân với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.

Đối với giáo viên, tiền lương từ ngày 1/7 sẽ được xác định theo công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở (2.530.000 đồng) × Hệ số lương hiện hưởng.

Như vậy, toàn bộ bảng lương giáo viên các cấp học sẽ tăng tương ứng theo mức lương cơ sở mới.

Theo cách tính mới, lương giáo viên từ ngày 1/7 sẽ tăng tương ứng với mức tăng của lương cơ sở, dao động khoảng 5,31-17,15 triệu đồng/tháng, thay vì 4,91-15,87 triệu đồng/tháng như hiện nay.

Trong các nhóm chức danh, giáo viên tiểu học, THCS và THPT hạng I tiếp tục có mức lương cao nhất. Người đạt bậc lương cao nhất với hệ số 6,78 sẽ hưởng khoảng 17,15 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp. Trong khi đó, giáo viên mầm non hạng III là nhóm có mức lương thấp nhất, từ 5,31 triệu đến 12,37 triệu đồng/tháng tùy theo bậc lương.

Dưới đây là bảng lương chi tiết của giáo viên khi lương cơ sở tăng.

Nhiều nhóm giáo viên được tăng phụ cấp tối đa 80%

Cũng trong tháng 7, Nghị định 182/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Nghị định này điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo.

Theo quy định mới, một số nhóm nhà giáo được nâng phụ cấp từ 35% lên 45%, 50% lên 60% hoặc 70% lên 80%, cụ thể như sau:

Giáo viên mầm non và tiểu học được hưởng phụ cấp ưu đãi 45%.

Giáo viên mầm non, tiểu học công tác tại xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo, xã biên giới được hưởng 60%.

Nhà giáo và cán bộ quản lý tại trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật, trường phổ thông dân tộc bán trú được hưởng 60%.

Nhà giáo, cán bộ quản lý làm việc tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường nội trú, THPT chuyên, trường dự bị đại học, trường Hữu nghị 80, trường Hữu nghị T78, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường, lớp dành cho người khuyết tật và một số cơ sở giáo dục đặc thù khác được hưởng 80%.

Đồng thời, nghị định bổ sung mức phụ cấp 80% đối với nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề và trường chuyên biệt đặt tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Dù mức lương cơ sở và phụ cấp ưu đãi đã được quy định cụ thể, hệ số lương đặc thù của nhà giáo hiện vẫn chưa có hiệu lực. Hiện, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Theo dự thảo, nhà giáo sẽ được áp dụng hệ số lương đặc thù 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng. Hệ số này chỉ dùng để tính tiền lương, không dùng để tính các khoản phụ cấp.

Nếu dự thảo được thông qua, tiền lương giáo viên sẽ được tính theo công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở (2.530.000 đồng) × Hệ số lương hiện hưởng × Hệ số lương đặc thù (1,15).

Tuy nhiên, đây mới là đề xuất đang trong quá trình lấy ý kiến nên chưa được áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: znews.vn