Tảng đá khổng lồ rơi từ trên đồi xuống, đè bẹp ô tô chở 6 người

Sự việc xảy ra vào 20/8, tại Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, những tảng đá bất ngờ đổ xuống, đập vào một chiếc xe ô tô màu xanh khiến những người đi đường sợ hãi.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc bên trong xe có 6 người. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị đè biến dạng, đá vương vãi khắp nơi, chặn lối đi lại.

Những người mắc kẹt trên xe đã được lực lượng chức năng giải cứu và đưa đến bệnh viện điều trị. May mắn là không có người nào tử vong.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn