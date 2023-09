Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9

Theo đó, để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2023, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dịp nghỉ Lễ Quốc khánh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đơn vị mình phụ trách.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ lễ phải phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực để giải quyết, xử lý kịp thời theo yêu cầu công việc, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân, an ninh, trật tự, an toàn trong những ngày nghỉ. Lực lực vũ trang tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là vấn đề an ninh biên giới, dân tộc, nội biên, ngoại biên, không để bị động, bất ngờ.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổng hợp thông tin tình hình trong các ngày nghỉ Lễ Quốc khánh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

