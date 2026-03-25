Nghệ An sẵn sàng triển khai xăng sinh học E10 từ tháng 4

Bám sát chỉ đạo, triển khai nghiêm túc

Triển khai thực hiện Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 07/11/2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện

Từ chỉ đạo của tỉnh, Sở ban hành công văn gửi các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Đồng thời chỉ đạo Phòng quản lý thương mại chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh xăng dầu, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 50/2025/TT-BCT.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nguyên liệu, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học, hạ tầng phối trộn, pha chế, kinh doanh xăng sinh học phù hợp với đặc thù của địa phương; theo dõi, đánh giá thường xuyên tình hình sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu sinh học, xăng sinh học tại địa phương.

Đối với Chi cục quản lý thị trường, chỉ đạo các Đội tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; kịp thời phát hiện và xử lý (hoặc phối hợp với cơ quan thanh tra xử lý) các hành vi vi phạm theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Ông Võ Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý.

Cũng theo ông Võ Quang Tuấn, việc triển khai theo lộ trình từng bước nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn cung nguyên liệu và tổ chức sản xuất kinh doanh.

Thống nhất triển khai

Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4/2026, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch (tháng 6/2026). Tại Nghệ An, các thương nhân kinh doanh xăng dầu đã nắm bắt được tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn từ Sở Công Thương để chuẩn bị các phương án triển khai.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 600 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Trong đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An là một trong những đơn vị chủ lực cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Công ty này đang quản lý và vận hành 86 cửa hàng bán lẻ trực thuộc, đồng thời cung cấp nguồn hàng cho hơn 100 cửa hàng nhượng quyền.

Ông Thái Bá Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Petrolimex Nghệ An đã chủ động chuẩn bị toàn diện cho việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10.

Đến thời điểm hiện tại, công ty đã hoàn tất các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, kho bể, hệ thống pha chế, cũng như đảm bảo đầy đủ nguồn hàng xăng khoáng và ethanol (E100). Đồng thời, công ty đã xây dựng lộ trình chuyển đổi cụ thể cho từng cửa hàng, gắn với công tác đào tạo nhân sự và truyền thông đến khách hàng.

Dự kiến từ cuối tháng 4, đầu tháng 5/2026, các cửa hàng của Petrolimex Nghệ An sẽ bắt đầu chuyển đổi, đến ngày 01/6/2026, toàn bộ hệ thống cửa hàng trực thuộc và trong kênh phân phối của Petrolimex Nghệ An sẽ hoàn tất chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10.

“Chúng tôi tin tưởng việc triển khai này không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng sạch, bảo vệ môi trường theo định hướng của Chính phủ”, ông Thái Bá Nam nói.

Theo chia sẻ của một số đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì việc chuyển đổi sang xăng E10 không gặp nhiều khó khăn, bởi có thể vận dụng, bố trí lại hạ tầng, kho bể.

Ông Nguyễn Danh Quế, quản lý vùng Nghệ An của Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P cho biết, đơn vị hiện có 13 cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh, công ty đã sẵn sàng để thực hiện chủ trương chuyển đổi sang xăng sinh học. Hiện các cửa hàng của công ty ở Nghệ An đều có bể và cột bơm dự phòng nên có thể triển khai ngay.

“Chúng tôi cũng đang chuẩn bị kế hoạch truyền thông để người dân nhìn nhận đúng và sử dụng xăng sinh học. Tôi tin là chỉ một thời gian ngắn thì đơn vị kinh doanh và người dân đều quen với loại xăng này”.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành cùng sự chủ động của các thương nhân, Nghệ An đang từng bước sẵn sàng cho lộ trình triển khai xăng sinh học E10 theo chỉ đạo của Chính phủ; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, mở ra hướng đi bền vững, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế phát triển xanh. Khi nhận thức của người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng cao, tin rằng xăng E10 sẽ sớm trở thành lựa chọn quen thuộc

Mục tiêu nhằm chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng và giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: congthuong.vn