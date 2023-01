Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Vinh

Triển khai đồng bộ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Vinh

Việc ban hành kế hoạch này nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp lực lượng, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế Vinh. Đồng thời, triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, chủ động thực hiện các giải pháp ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động, xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Vinh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Vinh. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực thi công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế Vinh; giám sát chặt chẽ hoạt động công vụ để phát hiện và phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm các lực lượng chức năng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, tăng cường công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin, nắm chắc các tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm; xây dựng các phương án, kế hoạch điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Vinh, chú trọng đến các mặt hàng ma túy, vũ khí, chất nổ, động vật hoang dã quý hiếm, rượu, thuốc lá điếu, xì gà, điện thoại, vàng, ngoại tệ, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hàng hóa khác có giá trị cao. Tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp lực lượng, kịp thời chia sẻ thông tin, phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa xuyên quốc gia qua cảng hàng không quốc tế Vinh.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ động thu thập, chia sẻ thông tin, làm tốt công tác nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung vào hàng hóa vi phạm được vận chuyển qua đường hàng không quốc tế vào nội địa để có kế hoạch, phương án đấu tranh hiệu quả. Cùng với đó, thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Đó là thường xuyên theo dõi, nắm tình hình về thực trạng và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Vinh; phối hợp thường xuyên với các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua các cửa khẩu; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước trong việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, thu thập, chia sẻ thông tin trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và tổ chức đấu tranh, xác lập chuyên án nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác tin báo về tội phạm và các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng các nước có đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam, các Cảng vụ hàng không quốc tế sử dụng sân bay quốc tế Vinh làm trung chuyển hành khách, hàng hóa để trao đổi, chia sẻ thông tin và tổ chức phối hợp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế Vinh…

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi, các vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi, các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các ngành chức năng để kịp thời đưa tin, phản ánh khách quan về thực trạng, kết quả đấu tranh xử lý của các lực lượng chức năng đối với các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Vinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Vinh của các lực lượng chức năng đã phát hiện nhằm nâng tầm nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo các tổ chức trực thuộc triển khai các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp Nhân dân không sử dụng hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; không tiếp tay cho các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Vận động người dân tố giác các đối tượng tàng trữ, kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa nói chung và qua Cảng hàng không Vinh nói riêng.

UBND thành phố Vinh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan xác định trọng tâm, trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Vinh để có kế hoạch, biện pháp đấu tranh cụ thể. Kiên quyết không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, các tụ điểm kinh doanh, tàng trữ hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Tác giả: N.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn