Tân Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai là ai?

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể từ ngày 8/5. (Ảnh: Lao Động)