Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được cho tặng và cho tặng nhiều lô đất

Trước đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH XD TM Lilama phạm tội: “Vi phạm qui định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và phạm tội “rửa tiền”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Lê Ngọc Hưng, đều nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và 2 người khác để phục vụ điều tra. Mới đây, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã ra quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" nêu trên.