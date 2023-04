Tận cùng nỗi đau của góa phụ trong vụ chồng bị hàng xóm chém tử vong

Thảm kịch rúng động quê nghèo

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Trần Thị Nhung (SN 1978), trú xóm 2, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, vốn đã nhỏ bé và cũ kỹ thì nay càng u ám hơn sau cái chết thương tâm của anh T.V.Q. (SN 1971, chồng chị Nhung).

Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của gia đình chị Nhung.

Hơn 5 ngày xảy ra vụ việc, người phụ nữ mới bước vào tứ tuần này cảm giác như đã già thêm chục tuổi. Chị ngồi ở ghế giữa nhà, thẫn thờ nhìn ra ngoài sân, thỉnh thoảng lại quay vào nhìn người con trai mới 6 tuổi mà lại ứa nước mắt. Không biết chị đã khóc bao nhiêu lần mà giọng chị đã khản đặc, nói không còn rõ tiếng nữa.

“Hôm đó tôi không có nhà, chứ nếu không cũng chẳng xảy ra sự việc này. Chồng tôi là lao động chính trong nhà, giờ anh ra đi đột ngột, mẹ con tôi biết làm sao đây”, chị Nhung đau đớn nói.

Sự việc xảy ra vào tối 24/3, thời điểm này anh T.V.Q. đi uống rượu về và bắt đầu lên giường đi ngủ. Nhưng sau đó, anh nghe loáng thoáng gia đình hàng xóm Trần Xuân Dũng đang nói về mình.

Do mẫu thuẫn từ trước nên anh Q. cầm dao sang nhà ở kế bên để nói chuyện. Sau đó, giữa hai bên xảy ra cãi vã và xô xát. Lúc này, anh Q. bị hàng xóm dùng dao chém nhiều nhát vào người. Mặc dù người dân đã đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng đã khiến nạn nhân tử vong.

Người phụ nữ này đã khóc đến giọng khản đặc nói không rõ tiếng.

Anh Đặng Xuân Thường (SN 1991, hàng xóm) nhớ lại: “Thời điểm đó tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng kêu thất thanh. Tôi lập tức chạy ra thấy anh T.V.Q. bị chém nhiều nhát nằm gục ở cổng nhà ông Trần Xuân Dũng. Các vết chém rất sâu, ở phần đầu và vai, vì vậy dù chúng tôi đã đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng không cứu chữa được”.

Vụ việc được báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an xã Nghĩa Đồng, Công an huyện Tân Kỳ đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã đến để điều tra vụ án mạng.

Vụ án rúng động làng quê, bởi từ trước đến nay chưa hề có một thảm kịch khủng khiếp như thế. Vì vậy, trong những ngày này, từ làng trên đến xóm dưới, đâu đâu mọi người cũng bàn tán với nhau về tình tiết vụ việc, nhưng lại không dám nói to vì sợ chị Trần Thị Nhung nghe thấy lại đau lòng.

Đau xót hơn, gia đình chị Nhung đang xây ngôi nhà mới, thế nhưng chưa kịp đổ bằng tầng 1 thì đã xảy ra vụ án, nên công trình cũng bị gác lại không biết khi nào mới hoàn thành. Chị Nhung cho biết, hiện gia đình đã phải vay mấy trăm triệu để xây nhà mới, cứ nghĩ có sức khỏe thì vợ chồng cố gắng trả nợ dần.

“Ngôi nhà cũ này đã xuống cấp, mưa to là bị giột, nên anh Q. mới bàn với tôi gom góp tiền và vay mượn thêm người thân để làm một ngôi nhà mới phía sau vườn. Anh nói là sẽ xây cho mẹ con tôi một nơi ấm cúng, che mưa che gió. Vậy mà giờ đây ước mơ chưa hoàn thành thì đã phải dừng lại”, chị Nhung nức nở.

Nạn nhân bị chém nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Những uẩn khúc phía sau vụ án

Theo chị Trần Thị Nhung, từ trước đến nay hai gia đình chưa hề xảy ra xô xát, tuy nhiên có mâu thuẫn cách đây 1 năm liên quan đến việc tranh chấp đất đai giáp ranh. Việc này, cả hai gia đình thống nhất mời chính quyền địa phương xuống làm việc, để phân rõ theo quy định của pháp luật.

“Mặc dù có khúc mắc đó nhưng hai bên gia đình vẫn đi lại bình thường, chưa từng xảy ra ẩu đả vì chúng tôi tôn trọng pháp luật. Nhưng nếu đó là nguyên nhân đi nữa thì việc gia đình bên kia chém nhiều nhát khiến chồng tôi tử vong là điều không thể chấp nhận được”, chị Nhung nói.

Người con quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau này.

Qua giám định pháp y, nạn nhân bị nhiều vết chém trên cơ thể, các vết thương đều ở vị trí trọng yếu dẫn đến tử vong, hung khí được xác định là con dao quắm tự chế.

Gia đình nạn nhân cũng khẳng định, từ thời điểm xảy ra vụ việc cho đến nay, gia đình đối tượng chưa hề đến thăm hỏi hay gửi lời xin lỗi. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng chưa có thông báo chính thức về vụ án cho gia đình.

“Vụ án được điều tra đến giai đoạn nào gia đình chúng tôi cũng chưa nắm rõ, hung thủ gây ra cái chết cho chồng tôi là ai cũng chưa biết. Gia đình chỉ mong muốn pháp luật được thực thi, kẻ gây án phải chịu trừng trị”, chị Nhung bức xúc nói.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng, cũng là hàng xóm của gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, ông Võ Duy Hiển, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết: “Ngay trong đêm xảy ra vụ án, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ nghi can. Tuy nhiên, hiện vụ việc đang được điều tra nên chưa có thông báo chính thức”.

Về những mâu thuẫn của hai gia đình, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng thừa nhận đã nhiều lần tiến hành hòa giải và mâu thuẫn kia cũng đã khép lại. “Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng sát cạnh nhau, vì vậy nên trong cuộc sống có xảy ra va chạm, mẫu thuẫn cũng là bình thường. Nhưng để xảy ra án mạng như vậy thì quá khủng khiếp, đây cũng là bài học cho mọi người”, ông Hiển nói.

