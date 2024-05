Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận thêm nhiệm vụ mới

Sáng 22/5, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn, với 463/463 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 95,07% tổng số đại biểu Quốc hội).

Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.

Theo quy định của Hiến pháp, Hội đồng Quốc phòng và An ninh có nhiệm vụ trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc.

Sau 1 ngày được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (Ảnh: Quochoi.vn).

Hội đồng Quốc phòng và An ninh cũng thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Hiến pháp quy định Chủ tịch nước là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và An ninh.

Hiện nay cơ cấu của Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng.

4 Ủy viên Hội đồng, gồm: Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; trình độ Tiến sĩ Kinh tế. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Từ 7/1979 - 9/1980: Cán bộ Ban trường học Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Từ 10/1980 - 12/1982: Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành rồi Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Từ 1/1983 - 12/1987: Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn rồi Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành; Đại biểu HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Từ 1/1988 - 6/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư tỉnh đoàn rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy.

Từ 7/1994 - 11/1999: Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

Từ 12/1999 - 12/2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

Từ 1/2004 - 3/2008: Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 3/2008 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Từ 1/2011 - 9/2015: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ 10/2015 - 3/2016: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 4/2016 - 6/2017:Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 7/2017 - 5/2018:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Từ 6/2018 - 19/9/2019: Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 20/9/2019 - 31/01/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, đại biểu Quốc hội khóa XIV

Từ 2/2021 - 4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 1/4/2021: Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV

5/2024: Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021–2026

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn