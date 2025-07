Tâm sự đắng cay của kiều nữ trở về từ 'động quỷ'

Phải mất rất nhiều thời gian gợi chuyện, cô gái trẻ có khuôn mặt trái xoan khá xinh đẹp mới mạnh dạn chia sẻ với chúng tôi những tâm tư mà có lẽ cô chẳng hề muốn nhớ lại. Chị Lê Thị Thuý Liễu (25 tuổi, quê An Giang) bật khóc vì không kiềm chế được cảm xúc. Những biến cố xảy ra với cuộc đời chị quả đúng là cơn ác mộng hãi hùng.

Chị Liễu sinh ra trong một gia đình nghèo, lại không may mồ côi cha. Ngay từ nhỏ, Liễu đã sớm phải dừng ước mơ tới trường để đi làm thuê giúp mẹ. Khoản tiền ít ỏi phụ bán quán nước ở gần nhà chị Liễu đều đưa hết cho mẹ nuôi các em ăn học.

Cho đến một ngày chị Liễu tình cờ gặp một người đàn bà có vẻ ngoài sang trọng, phốp pháp đến quán uống nước. Đó chính là bà Nguyễn Thị Loan, nay đứng trước bục bị cáo trong vụ án. Nghe chị Liễu kể về hoàn cảnh, bà Loan có vẻ thông cảm: 'Chị nhìn thấy em cũng xinh đẹp, sao nỡ hoang phí nhan sắc tuổi trẻ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Chị sẽ giúp em tìm một việc khác vừa nhẹ nhàng, lại vừa có nhiều tiền giúp gia đình'.

Nghe những lời đường mật nhỏ nhẹ của bà Loan, lúc đó chị Liễu mừng rỡ: 'Chị cố giúp em, em mang ơn suốt đời'. Bà Loan hé lộ sẽ giúp Liễu đi bán quán ở Móng Cái với mức lương hậu hĩnh. Chị Liễu liền nhanh chóng quyết định khăn gói theo bà Loan lên Sài Gòn trên chuyến xe đò tốc hành lúc nửa đêm.

Chị Liễu hồi tưởng lại: 'Không để tôi kịp nghỉ ngơi, bà Loan bao xe đưa tôi đi suốt hai ngày đêm. Lúc đó trong lòng tôi lâng lâng cảm giác hạnh phúc suốt chuyến hành trình vượt hàng nghìn cây số'.

Chị ngây thơ nghĩ rằng đời mình lại được 'quý nhân phù trợ', có thể giã từ vùng đất buồn tẻ, nghèo nàn nơi miền sông nước với công việc bán quán đơn điệu. Khi xe đến Móng Cái, bà Loan ngon ngọt: 'Liễu à, chị sẽ đưa em sang Trung Quốc du lịch mấy ngày cho lại sức, sau đó chúng ta trở về Móng Cái làm việc'.

Trong cái đầu non nớt, ngây thơ của chị lúc đó, được đi du lịch nước ngoài miễn phí là hạnh phúc lắm rồi nên chị gật đầu không chút lưỡng lự. Khi sang bên kia biên giới, bà Loan đưa chị đến nhà một phụ nữ tên Huyền trạc tuổi tứ tuần nghỉ ngơi một đêm cho lại sức để bắt đầu hành trình khám phá đất nước Trung Quốc rộng lớn mà chị Liễu lâu nay chỉ nhìn thấy qua các phim cổ trang trên màn ảnh nhỏ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chị Liễu không thấy bà Loan đâu nên tỏ ra hốt hoảng. Lúc này người phụ nữ tên Huyền mới lạnh lùng tuyên bố: 'Từ giây phút này, tao chính là bà chủ mới của mày. Giờ hãy ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu cứng đầu tao sẽ đánh cho hết đường về quê mẹ'. Chị Liễu bàng hoàng khóc lóc van xin, nhưng tất cả đều quá muộn, ngay ngày hôm sau chị bị đưa vào động mại dâm.

Những tháng ngày kế tiếp là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà có lẽ đến hết cuộc đời chị Liễu cũng không thể nào quên. Chị bị bọn tội phạm ép thực hiện các chiêu trò, thủ đoạn liên quan đến hoạt động mại dâm.

Chị Liễu và các tiếp viên của quán, trong đó có nhiều cô gái Việt Nam phải làm việc quần quật đến 24 giờ khuya. Tính trung bình mỗi ngày, một người phải tiếp đến hàng chục khách, 'cao điểm' có thể lên đến 20 khách.

Ban đầu chị Liễu tìm cách chống cự, nhưng sau những trận đòn roi tới tấp, chị đành nhắm mắt cam chịu như một sự đen đủi của số phận. Chủ quán cho bọn du côn canh chừng và giám sát các tiếp viên rất chặt, nếu ai có biểu hiện chống cự sẽ bị chúng hành hạ tàn nhẫn bằng gậy khiến các cô khiếp đảm. Thậm chí nhiều người còn bị chúng đập cả chén cơm vào mặt. Toàn bộ tiền thu được từ bán dâm đều phải nộp lại cho chủ, lâu lâu chúng cho các cô gái khoản tiền ít ỏi, chỉ đủ để mua quần áo.

Chị Liễu rơi nước mắt: 'Có một cô bé đáng thương lắm, rơi vào bẫy của bọn buôn người với thân thể gầy gò ốm yếu. Vậy mà mỗi ngày chúng ép em phải tiếp từ 10 đến 15 khách. Chỉ cần phản ứng lại là chúng đánh cho nhừ đòn'.

Hy vọng trốn thoát dần lụi tàn, chị Liễu tưởng rằng số phận của mình đã như giọt mưa sa xuống giếng thẳm. Vậy nhưng, vận may bất mờ mỉm cười với chị khi công an địa phương bắt quả tang một vụ tiếp viên bán dâm tại khách sạn. Qua truy xét, công an đã ập đến khám xét và giải cứu các nạn nhân. Chị Liễu được công an đưa đến biên giới và hỗ trợ tiền để về lại quê hương.

Vụ án được bóc gỡ sau khi có đơn tố giác tội phạm của chị Liễu. Trước 'nhân chứng sống' và tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, bà Loan phải thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai bà Loan, bà cũng chỉ là một mắt xích trong đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài vì còn kẻ chủ mưu giấu mặt vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nỗi đau của vụ án càng trở nên nhức nhối hơn khi chị Liễu kể lại thảm cảnh của nhiều chị em có hoàn cảnh giống chị phải cắn răng chịu đựng sự bóc lột nhẫn tâm của bọn buôn người.

Ngoài việc lên tiếng nêu cao bài học cảnh cho những cô gái trẻ muốn nhanh chóng 'đổi đời', chị Liễu còn mong muốn các cơ quan chức năng ngăn chặn, triệt phá, trừng phạt nghiêm những kẻ buôn người.

Vụ án kết thúc với mức án tù nghiêm khắc lên đến 10 năm tù dành cho bị cáo Nguyễn Thị Loan về tội 'Mua bán người', thế nhưng những tội lỗi và những vết thương tâm hồn do bị cáo gây ra cho chị Liễu và nhiều nạn nhân không tên khác sẽ chẳng bao giờ lành sẹo

(Tên bị hại đã được thay đổi)