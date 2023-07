Tạm giữ gã đàn ông tạt axit vào mặt vợ, có thể gây mù lòa

Nghi phạm Bùi Duy Khánh đang bị tạm giữ vì tạt axit vào mặt vợ - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Thạch Thành, do mâu thuẫn chuyện tình cảm gia đình, mặc dù nhiều lần được Công an xã Thành Công và cơ quan chức năng địa phương mời lên trụ sở để hòa giải nhưng mâu thuẫn giữa Bùi Duy Khánh và vợ là chị Q.T.M., 33 tuổi, ở xã Thành Công, chưa được giải quyết.

Your browser does not support the video tag.

Tạm giữ nghi phạm tạt axit vào mặt vợ

Khoảng 19h ngày 26-7, sau khi nhận được tin báo của ông Q.V.L., là bố đẻ của chị M., về việc chị M. bị Khánh giữ ở nhà không cho ra ngoài, Công an xã Thành Công đến nhà để kiểm tra thì thấy Khánh và chị M. đang ngồi ở phòng khách. Công an xã nói chuyện với hai người và có lời mời lên trụ sở công an xã để giải quyết.

Trong lúc chị M. đang dắt xe máy để lên trụ sở công an xã thì Khánh đi vào trong buồng, lấy một lọ axit đựng trong lọ thủy tinh, dung tích 20ml, rồi tạt thẳng vào mặt chị M.. Hậu quả làm chị bị thương ở vùng mặt và hai mắt, phải đi cấp cứu.

Ngay sau đó, Khánh bị Công an xã Thành Công bắt giữ, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân và bệnh viện, hiện nay chị M. bị tổn thương nặng ở vùng mặt, cổ và hai mắt, nguy cơ có thể dẫn đến mù lòa.

Công an huyện Thạch Thành đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ