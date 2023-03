Nghi phạm chặn xe tạt axit làm người phụ nữ bán thịt heo tử vong đã bị bắt

Chiều ngày 4-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã di lý đối tượng Lưu Hoàng Ân (SN 1986, ngụ TPHCM) từ Khánh Hòa về Bình Dương để tiếp tục lấy lời khai, điều tra hành vi giết người.

Ân được xác định là nghi phạm tạt axit làm một người phụ nữ tử vong trên địa bàn TP Dĩ An vào tối 25-2, gây xôn xao dư luận.

Lưu Hoàng Ân bị bắt tại Khánh Hòa.

Như CAO đã thông tin, tối 25-2 chị Đ.T.L (SN 1986, quê Nghệ An, HKTT: đường Vũng Việt, P.Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) đang chạy xe trên đường Vũng Việt thì bị một thanh niên chặn xe, tạt dung dịch nghi là axit vào người.

Chị L bị thương nặng rồi tử vong sau đó.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Dĩ An, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an truy xét thủ phạm.

Tới sáng 4-3, các trinh sát bắt giữ được nghi phạm tại tỉnh Khánh Hòa.

Hiện trường vụ việc tối 25-2.

Qua đấu tranh ban đầu, Ân khai do chị L có lời lẽ xúc phạm bạn gái của mình nên Ân tức giận đã chuẩn bị axit để tìm chị giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 20 giờ tối 25-2, khi thấy chị L đang chạy xe máy đường Vũng Việt, P.Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An thì Ân chạy máy bám theo, trên tay cầm 01 ca nhựa chứa dung dịch axit rồi hất chất lỏng vào mặt của chị L.

Sau khi gây án, Ân đã bán xe máy và lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành cho tới khi bị bắt.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn