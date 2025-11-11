Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ trên không gian mạng

Đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ liên tỉnh

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh mở rộng vụ án về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ.

Công an Hà Tĩnh trao thưởng các đơn vị lập công trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ảnh CAHT.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, xác định đối tượng Đỗ Minh Trí (SN 2000) trú tại xã Tiến Thắng, Tp.Hà Nội có hành vi giao dịch pháo nổ trên không gian.

Quá trình xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Đỗ Minh Trí, thu giữ tại nhà đối tượng 56,3kg pháo nổ, 19,26kg thuốc pháo và 198m dây cháy chậm.

Mở rộng điều tra, có quan điều tra tiếp tục bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng (SN 1982) trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An (người bán pháo cho Trí), thu giữ 83,3kg pháo nổ các loại; bắt giữ Nguyễn Thị Lệ (SN 1988) trú tại xã Cửa Tùng; Đoàn Thanh Trì (SN 1988) trú tại xã Hiếu Giang và Lê Hoài Phương (SN 1976) trú tại xã Cửa Tùng; Nguyễn Văn Tặng (SN 1990) trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị về hành vi buôn bán, vận chuyển pháp nổ thu giữ 260kg pháo nổ các loại.

Tiếp tục đấu tranh, cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuân (SN 1987) trú tại phường Thuận Giao, TP.HCM thu giữ 68kg pháo hoa nổ; bắt giữ Nguyễn Sỹ Cường (SN 1977) trú tại xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An (là người mua pháo của Trí) thu giữ 20kg pháo các loại.

Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Thị Lệ về hành vi buôn bán hàng cấm, và khởi tố 2 bị can Đoàn Thanh Trì, Lê Thị Hoài Phương về hành vi vận chuyển hàng cấm. Đến nay, tổng số pháo thu giữ là 510kg.

Ráo riết truy quét pháo nổ nhập lậu

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đào Văn Giáp (SN 1984, trú tại TP.Hải Phòng) về hành vi vận chuyển hàng cấm theo Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 16/10/2025, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng công an phối hợp bộ đội biên phòng, hải quan bắt quả tang Giáp vận chuyển 37,5 kg pháo từ Lào về Việt Nam. Số pháo được cất giấu tinh vi trong khoang kín thùng container của xe đầu kéo BKS 15C-147.72 kéo rơ-moóc 15R-073.07.

Đào Văn Giáp cất giấu tinh vi pháo nổ trong khoang kín thùng container của xe đầu kéo.

Ngoài đường dây nói trên, cũng trong thời gian vừa qua, Công an xã Can Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ Đặng Đình Thuận (SN 1991) trú tại xã Tùng Lộc đang điêu khiển xe taxi BKS: 38F-003.25 chở theo 2 khối pháo loại 49 quả.

Mở rộng điều tra, Công an xã Can Lộc đã thu giữ tại nhà của Phan Văn Sơn (SN 1999) trú tại xã Tùng Lộc, Hoàng Thị Hân (SN 1988) và Hoàng Bả Lan (SN 1964) cùng trú tại xã Đồng Lộc thu giữ 100 khối pháo các loại. Đến nay, tổng số pháo thu giữ là 170kg.

Trước thành tích xuất sắc trên, chiều 11/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Từ kết quả đã đạt, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới tăng cường công tác phối hợp, tập trung lực lượng, phương tiện chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nói chung, tội phạm buôn lậu, gian lận thượng mại nói riêng.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn