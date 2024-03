Tạm giữ cha dượng hành hạ bé trai

Theo đó, cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip có độ dài khoảng hơn 2 phút gây phẫn nộ dư luận. Trong clip, một người đàn ông dùng chân đá, đạp và dùng tay đánh vào người, mặt bé trai... Mặc dù bé trai kêu khóc thảm thiết xin tha nhưng người này vẫn đánh bé trai một cách dã man.

Đối tượng Lê Đức Thắng đánh đập dã man bé An. (Ảnh cắt từ clip).

Theo Công an tỉnh Bình Phước, vụ việc này xảy ra khoảng 18h40 ngày 8/3/2024. Cháu bé bị đánh trong clip là Lê Tấn An (SN 2015, HKTT: Thôn Gia Hoà, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; nơi ở hiện tại: Hẻm 200, đường Lê Quý Đôn, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), bị cha dượng là Lê Đức Thắng (SN 1982, HKTT: Khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài) dùng tay và chân đánh gây thương tích tại nhà. Mẹ ruột cháu An (SN 1982) hiện đang ở cùng với Lê Đức Thắng.

Đối tượng Lê Đức Thắng tại cơ quan Công an.

Đại tá Lâm Văn Long cho biết rất bức xúc khi xem clip cháu An bị đánh đập. Khi biết tin đã chỉ đạo đơn vị chức năng nhanh chóng làm rõ, bắt giữ đối tượng Lê Đức Thắng. Đồng thời, đã chỉ đạo Công an địa phương liên hệ gia đình, chính quyền, đoàn thể nơi cháu An điều trị để thăm hỏi giúp đỡ.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân