Tạm giam đối tượng đâm vợ nhiều nhát vì ghen

Bị can Nguyễn Hồng Kỳ

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Hồng Kỳ kết hôn với chị V.T.P.N (SN 2006, trú ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang) vào năm 2022. Sau đó, vợ chồng Kỳ chuyển đến tỉnh Bình Dương (nay là TP HCM để sinh sống).

Đến tháng 6/2026, Kỳ và chị P.N chuyển về sống tại nhà chị P.N tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang. Kỳ phát hiện chị P.N thường xuyên liên lạc, nhắn tin với bạn khác giới nên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Kỳ khuyên nhủ nhưng P.N không chấm dứt việc này.

Vào khoảng hơn 21 giờ ngày 3/7/2026, trong lúc hai vợ chồng Kỳ đang ngủ ở nhà (mỗi người ngủ một phòng riêng), Kỳ phát hiện chị P.N vẫn nhắn tin qua lại với bạn khác giới nên Kỳ qua phòng của P.N để nói chuyện và khuyên nhủ, P.N có lời lẽ xúc phạm lại Kỳ.

Tức giận, Kỳ lấy dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị P.N.

Được mọi người trong gia đình đến khuyên can, Kỳ dừng lại và đến Công an xã Thạnh Hưng đầu thú.

Chị P.N được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định.

Tác giả: Khánh Thùy - Hoàng Đô

Nguồn tin: baophapluat.vn