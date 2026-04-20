Lãnh 19 năm tù vì ghen tuông dùng dao đâm 3 người trong gia đình vợ cũ

Bị cáo Nguyễn Văn Mình tại phiên tòa xét xử - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 20-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mình (44 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp) 14 năm tù về tội "giết người" và 5 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hình phạt của hai tội danh trên là 19 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 5-1-2025, do ghen tuông và chửi vợ cũ là chị Huỳnh Thị Hằng (37 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều) nên chị Hằng chửi lại và kêu Mình về nhà cha mẹ của Mình để ở.

Sau đó Mình liền cầm dao đi vào phòng ngủ đến chỗ chị Hằng đâm một nhát trúng vùng bụng, thấu bụng tổn thương gan.

Chị Hằng la lớn kêu cứu thì cha mẹ ruột là ông Huỳnh Văn Tại và bà Nguyễn Thị Bé Ba từ phía sau nhà chạy vào can ngăn. Tại đây, Mình tiếp tục dùng dao đâm chị Hằng và bà Ba 3 nhát vào người.

Thấy vậy, ông Tại lao vào can ngăn giật lấy con dao cũng bị Mình đâm 3 nhát vào người ông Tại gây thương tích. Sau đó cả 3 được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Tháp Mười cấp cứu.

Theo kết quả giám định, chị Hằng bị tỉ lệ thương tích là 33%, bà Bé Ba 9% và ông Tại là 31%. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cũng kết luận con dao mà Mình dùng để gây án thuộc Phụ lục 5 "Danh mục dao có tính sát thương cao" do đó đã phạm vào tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cáo trạng quy kết hành vi dùng dao là hung khí nguy hiểm, có tính sát thương cao thể hiện bản tính côn đồ đâm liên tục vào vùng ngực, bụng là vùng trọng yếu trên cơ thể của chị Hằng, bà Bé Ba và ông Tại với tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là 73% thể hiện ý thức muốn tước đoạt tính mạng người khác của Mình, việc cả 3 người không chết là do được can ngăn và cứu chữa kịp thời, nằm ngoài ý thức của Mình.

Hành vi trên của Mình là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng của người khác, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về vũ khí quân dụng gây mất trật tự trị an ở địa phương.

Tác giả: Hoài Thương - Minh Kha

Nguồn tin: tuoitre.vn