Tài xế xe ôm công nghệ chết tức tưởi dưới tay kẻ sát nhân hám tiền

Căn cứ các tài liệu thu được, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định nạn nhân là anh Đặng Đông D. (SN 1998, quê quán tỉnh Ninh Bình, hiện tạm trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Anh D. làm nghề xe ôm công nghệ. Từ những căn cứ, dấu vết tại hiện trường, CQĐT xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Đối tượng gây án vào ban đêm, thông thạo địa bàn. Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TPHà Nội và Công an huyện Đông Anh phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng gây án.