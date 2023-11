4 người chết tức tưởi và hành trình truy bắt kẻ sát nhân đồng tính

Tối 14/9/2014, anh K. chở Điểm đến nhà ông Can trên đường Bùi Thị Tự Nhiên tại phường Đông Hải 1 (quận Hải An, Hải Phòng). Sau khi được ông Can cho ăn uống rồi đi ngủ, 0 giờ đêm đó, đợi ông Can ngủ say, Điểm đã lấy con dao mang theo, giấu sẵn dưới gối, sau đó ra tay sát hại nạn nhân bằng 7 nhát dao vào vùng cổ, vai ngay trên giường ngủ. Sau đó, Điểm lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát. Tại cơ quan công an, Trần Văn Điểm thừa nhận, bản thân hắn là người đồng tính, lười lao động lại thích tiêu xài, nên thường tìm những con mồi cũng là người đồng tính có tài sản, sau đó chủ động rủ nạn nhân đến những nơi vắng vẻ để gây án.