Nghệ An: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý nồng độ cồn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật bảo đảm TTATGT đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Theo văn bản, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp với quyết tâm hình thành “văn hóa giao thông” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn dân.

Nghệ An tăng cường việc chấp hành pháp luật bảo đảm TTATGT đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức - ảnh CANA.

Đặc biệt, gần đây nhất, Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập các Tổ công tác chủ trì, phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chuyên đề “Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container” và chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Sau một thời gian ngắn triển khai, các Tổ công tác của Bộ Công an đã phát hiện rất nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về TTATGT, trong đó lỗi chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn. Tất cả các trường hợp vi phạm, Tổ công tác của Bộ Công an đều làm rõ thông tin cá nhân người vi phạm và gửi thông báo vi phạm, kiến nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.

Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, các đơn vị tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về TTATGT, nhất là thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông” (yêu cầu phải có hình thức quán triệt phù hợp với đặc thù đơn vị, địa phương, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức biết và thực hiện nghiêm túc).

Đồng thời Giao Công an tỉnh chủ trì, giúp lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình xử lý các vi phạm về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý theo đúng quy định.

"Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Vi phạm pháp luật về TTATGT gây ra tai nạn giao thông, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn; Bị Tổ công tác của Bộ Công an phát hiện và có văn bản thông báo gửi về cho đơn vị, địa phương quản lý; Khi nhận được văn bản thông báo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về TTATGT không chỉ đạo xử lý hoặc xử lý không nghiêm túc..." - Công văn nêu.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn