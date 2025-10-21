Tài xế ô tô nguy kịch sau vụ tai nạn lúc rạng sáng

Khoảng 1h ngày 21/10, tài xế điều khiển ô tô màu trắng, biển kiểm soát 51K-207.38 di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh về sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đến cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, bất ngờ tài xế không kiểm soát được tay lái tông mạnh vào đuôi xe ô tô 47A-180.18.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 ô tô

Chiếc xe ô tô lật ngửa, tài xế bị thương nghiêm trọng

Vụ va chạm khiến xe ô tô màu trắng văng xa sang phía đường chiều ngược lại rồi lật ngửa, tài xế bị thương nặng nằm trong xe. Một số người đi đường đã đến hỗ trợ đưa tài xế ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu. Tài xế trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an Phường Hiệp Bình tiếp cận hiện trường, phong tỏa khu vực tai nạn, trích xuất camera, điều tra vụ việc, điều tiết giao thông khu vực này.

Tác giả: Ngọc Lam - Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn