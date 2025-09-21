Từ phản ánh của người dân, CSGT xử phạt tài xế ô tô đi vào làn khẩn cấp cao tốc

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (C08, Bộ Công an), mới đây, người dân phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng CSGT về việc, tài xế ô tô con có hành vi đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Hình ảnh xe vi phạm

Đáng nói, tài xế ô tô trên còn có hành vi phóng nhanh, tạt đầu xe khác trên đường gây bức xúc. Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã xác minh, xử lý sự việc.

Kết quả, đơn vị này đã mời tài xế lên làm việc và lập biên bản xử phạt với tài xế B.Q.V. (SN 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình) do có hành vi điều khiển ô tô chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Với lỗi vi phạm trên, lái xe V. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV