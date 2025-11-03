Tài xế ô tô lùi xe xuống ruộng để "né" kiểm tra nồng độ cồn

Trước đó, vào tối 2/11, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Thành Công tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn theo mệnh lệnh của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT trên tuyến đường ĐT274 (xóm Bãi Chẩu, xã Thành Công).

Tài xế Dương V.C. lái ô tô đi lùi để né kiểm tra nồng độ cồn.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 1 xe ô tô con BKS: 20B-112.XX đang di chuyển theo hướng từ phường Phổ Yên đi xã Thành Công có biểu hiện nghi vấn vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế sau đó dừng xe rồi đi lùi với tốc độ cao để “né” chốt kiểm soát của Cảnh sát.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt tài xế Dương V.C.

Tổ công tác nhận thấy hành vi này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác nên cử cán bộ chạy bộ đuổi theo. Quá trình ô tô đi lùi đã rơi xuống ruộng phía bên trái đường (theo chiều đi của xe). Lực lượng chức năng tiếp cận phương tiện trên và xác định tài xế là Dương V.C. (SN 1982, trú tại xã Thành Công, Thái Nguyên).

Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh C. vi phạm mức 0,737 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, gấp 1,8 lần mức "kịch khung" được quy định tại Nghị định 168.

Nam tài xế cũng thừa nhận trước đó đã uống rất nhiều rượu nhưng vẫn điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.

Với vi phạm trên, anh C. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Tác giả: Thủy Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn