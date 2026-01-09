Tài xế tử vong trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

Sáng 9-1, Đội Cảnh sát giao thông đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông trên tuyến này khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 35 phút chiều 8-1, tại km12+990 đường cao tốc TPHCM – Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ (theo hướng Trung Lương đi TPHCM) xảy ra va chạm giữa 2 xe tại làn đường số 2.

Thời điểm trên, xe đầu kéo do tài xế N.X.C. điều khiển đã xảy ra va chạm với một xe tải.

Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ; 2 phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc; đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua kiểm tra, tài xế xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Người lao động